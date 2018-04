Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Slovenska igralka Gaja Višnar (na fotografiji levo) je v nedeljo premierno nastopila v vlogi Ismene, enem izmed dveh glavnih likov v posodobljeni priredbi Brandona Walkerja Sofoklejeve igre Ljudstvo proti Antigoni v New Yorku. Foto: Russ Rowland Dramatično gledališče bolj kot pri nas temelji na realističnem pristopu, ki izhaja iz Stanislavskega/Strasberga in 'metode' (t. i. Method Acting) - s poudarkom na resničnem doživljanju in realistični interpretaciji likov. Ta pristop zelo dobro služi filmski igri, ki je tukaj veliko bolj razširjena, na vsakem vogalu se ves čas nekaj snema. Gaja Višnar Ljudstvo proti Antigoni je posodobljena različica klasične igre o Ojdipovi hčeri. Namesto poroke in lagodnega življenja Antigona izbere smrt, njena sestra Ismena pa kljub konformizmu z novim vladarjem Kreontom prav tako izrazi pripravljenost na delitev usode s sestro. Foto: Russ Rowland Dodaj v

Gaja Višnar na newyorških odrskih deskah: Biznis ti tukaj ne pusti, da “zaspiš na lovorikah”

Na sporedu bo do 13. maja

27. april 2018 ob 11:40

New York - MMC RTV SLO, STA

V New Yorku, ob katerega imenu odmeva priljubljen verz "če ti uspe tu, lahko uspeš kjer koli" Franka Sinatre, je v nedeljo slovenska igralka Gaja Višnar premierno nastopila v vlogi Ismene, enem izmed dveh glavnih likov v posodobljeni priredbi Brandona Walkerja Sofoklejeve igre Ljudstvo proti Antigoni.

Gaja Višnar je za MMC povedala, da je bilo "ustvarjanje predstave Ljudstvo proti Antigoni intenziven, organski proces - začeli smo z branjem različnih verzij Antigone in jih glede na našo interpretacijo, doživljanje in poistovečanje oblikovali v končno adaptacijo".

Ljudstvo proti Antigoni je posodobitev klasične igre o Ojdipovi hčeri. Namesto poroke in lagodnega življenja Antigona izbere smrt, njena sestra Ismena pa kljub konformizmu z novim vladarjem Kreontom prav tako izrazi pripravljenost na delitev usode s sestro. Tokratna predelava ima nekaj skupnih črt s Smoletovo Antigono, saj ima Ismena večjo vlogo kot v običajnih različicah, kajti po Antigonini smrti prav ona postane glavna protagonistka.

Med vajami so razvili individualno delo in igralske naloge, ki jih vsak dan znova ustvarjajo kot pristno resničnost. "Malo stvari je popolnoma fiksiranih, igralci vsak dan znova živimo realnost v prostoru, ki smo ga ustvarili tekom vaj, in odkrivamo pomen svojega besedila," je razložila o nastajanju predstave.

"Na vsakem vogalu se ves čas nekaj snema"

Ravno način dela tudi opisuje kot glavno razliko med slovenskim in ameriškim gledališčem, če izvzamemo tradicijo muzikalov, ki imajo v ZDA zelo bogato in pestro zgodovino. "Dramatično gledališče bolj kot pri nas temelji na realističnem pristopu, ki izhaja iz Stanislavskega/Strasberga in 'metode' (t. i. Method Acting) - s poudarkom na resničnem doživljanju in realistični interpretaciji likov. Ta pristop zelo dobro služi filmski igri, ki je tukaj veliko bolj razširjena, na vsakem vogalu se ves čas nekaj snema."

Poleg tega, pripoveduje Gaja Višnar, je tam veliko bolj razvita neodvisna scena, saj skorajda ne poznajo koncepta gledališča, ki bi zaposlovalo redne ansamble. "Seveda prihaja do stalnih, ponavljajočih se sodelovanj, ki so plod uspešnega skupnega dela, ampak kot umetnik si v New Yorku pogosto vse, od producenta do igralca, tako da umetniško delo vključuje veliko osebnega angažmaja. Biznis ti tukaj ne pusti, da 'zaspiš na lovorikah'."

K temu dodaja, da so newyorški igralci manj odvisni od režiserjev kot v Sloveniji: "Veliko je odvisno od tega, kaj ti kot umetnik prineseš k projektu - na podlagi tega poteka že selekcija na avdicijah, ki so tukaj vsakodnevni opravek igralca, za razliko od Slovenije."

Diplomirala na broadwajski gledališki šoli

Gaja Višnar je po igralski karieri v Sloveniji diplomirala na broadwajski gledališki šoli Circle in the Square z glavno vlogo veleposestnice Ranjevske v drami Antona Pavloviča Čehova Češnjev vrt ter vlogo Bruta v priredbi drame Williama Shakespeara Julij Cezar.

Nastope je nadaljevala v predstavi Revealing na Newyorškem gledališkem festivalu, v predstavi Peter/Wendy v gledališču Roebuck, v predstavi Tjaše Ferme The Female Role Model Project in v komediji Zale Djurić Vratar v gledališču HB Playwrights Theatre.

Zoperstavljenje tiraniji v družbi

Predstava Ljudstvo proti Antigoni je na ogled v newyorškem gledališču The Seeing Place Theatre v East Villageu, na sporedu bo do 13. maja v sklopu treh predstav iz serije The Whistleblower.

Serija The Whistleblower, ki zajema še predstavi My Name is Rachel in I am My Own Wife skozi zgodbo sproža razmislek o posledicah, ki sledijo temu, da se nekdo zoperstavi tiraniji v družbi, ki žvižgače običajno doživlja v romantičnem smislu in jim je sicer naklonjena, veliko podpore pa jim na koncu ne ponudi.

—

Nadina Štefančič