Gibalno-vokalni tok pulzije v nastajanju

Solo drama, perfomans Žigana Kranjčana

3. maj 2018 ob 13:49

Ljubljana - MMC RTV SLO

Na velikem odru Drame bodo prikazali perfomans Žigana Kranjčana Solo Drama, ki so ga podnaslovili gibalno-vokalni tok pulzije v nastajanju.

Solo Drama je "ujeti niz" glasbeno-gibalnih sekvenc v obliki suit, ki temeljijo na podlagi dolgoletnega raziskovanja lastnega gibalno-vokalnega materiala. Ta izhaja iz štirih različnih modusov: iz telesa samega, uma, duha in srca, so zapisali v Slovenskem narodnem gledališču Drama Ljubljana (SNG Drama).

Samosvoj ritem in pulzija gibalnega materiala

"Vsako od izhodišč generira samosvoj ritem in pulzijo gibalnega materiala, ki se mu doda zvočne elemente in ki se jih skozi različne postopke ozavešča in razvija," so še dodali.

Žigan Kranjčan, gledališko ustvarjalni slovenski koreograf mlajše generacije, svoje delo nadgrajuje na principih, ki vključujejo gibalne in vokalne tehnike in različna stanja zavesti. V svojih delih se ukvarja s potekom pulzije giba skozi telo in načini transformacije določenih stanj in delo z odsotnim drugim, imaginarnim prijateljem. Ta se bo v solu "preselil" v komunikacijo z Johannom Sebastijanom Bachom in z njegovim glasbenim izročilom. Bach avtorja performansa navdihuje že vse življenje.

Mladi plesalec, rojen leta 1995, svoje koreografije predstavlja na mednarodnih festivalih sodobnega plesa, svojo ustvarjalno pot pa združuje z rednimi sodelovanji z uveljavljenimi domačimi in tujimi koreografi. V zadnjem času je tako sodeloval z Matijo Ferlinom, Gregorjem Luštkom in Kajo Lorenci.

Njegov plesni performans Solo Drama je nastal pod okriljem Drama Laboratorija in bo na sporedu v petek, 4. maja, ob 19.30 na velikem odru.

N. Š.