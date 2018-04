Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.3 od 3 glasov Ocenite to novico! Miha Rodman je z izvirno izraelsko predstavo Judovski pes, prirejeno za mednarodno gledališko občinstvo, lani že navduševal tako gledališke sladokusce kot ljubitelje, prijatelje in lastnike psov po Sloveniji. Foto: Miha Fras Predstava Judovski pes je nastala po istoimenskem romanu izraelskega avtorja Ašerja Kravitza in v režiji izraelskega režiserja Yonatana Esterkina, njen namen pa je seznaniti predvsem mlajše občinstvo s problematiko holokavsta. Foto: Miha Fras Judovski pes je zgodba o pogumu, želji po preživetju in dostojanstvu, predvsem pa zgodba o prijateljstvu, ki ne pozna meja in ki ga ne more ločiti niti nacizem niti smrt, so zapisali v PGK-ju. Foto: Miha Fras Sorodne novice "Človek nikoli ni samo dober, vprašanje je, v kakšnih okoliščinah postane rabelj ali žrtev" Dodaj v

Igralec Miha Rodman v Izrael s predstavo o prijateljih, ki ju ne moreta ločiti ne nacizem ne smrt

Predstava Judovski pes izraelskega avtorja Ašerja Kravitza po Kranju še v Izrael

6. april 2018 ob 17:14

Kranj - MMC RTV SLO

Monodrama Judovski pes, ki je imela premiero v Prešernovem gledališču Kranj februarja lani, tokrat gostuje v Izraelu, domovini režiserja predstave Yonathana Esterkina. Igralec Miha Rodman bo v Haifa teatru nastopil v ponedeljek, in to kar dvakrat.

Namen predstave je skozi zgodbo o nesmrtnem prijateljstvu med človekom in psom seznaniti predvsem mlajše občinstvo s problematiko holokavsta.

Mihi Rodmanu je tematika blizu

V vlogi psa Kira v slovenskem in angleškem jeziku nastopa Miha Rodman, ki je tudi sam lastnik psa - labradorca Marlona, zato mu je bila ta zgodba še posebej blizu, so zapisali v Prešernovem gledališču Kranj (PGK).

Z izvirno izraelsko predstavo, dramo izraelskega avtorja Ašerja Kravitza, prirejeno za mednarodno gledališko občinstvo, je sicer lani navduševal tako gledališke sladokusce kot ljubitelje, prijatelje in lastnike psov po vsej Sloveniji.

V raj si želi s seboj vzeti še psa

Zgodba se začne pred nebeškimi vrati, pred katerimi se po smrti znajdeta Jošua in njegov pes Kir, ki mu Bog ne dovoli, da bi stopil v nebesa, saj so "rezervirana" samo za ljudi. Toda Jošua zahteva od Boga, da v raj spusti tudi njegovega najboljšega prijatelja. Zato Bog poprosi Kira, da mu izpove svojo življenjsko zgodbo.

"Njegova ganljiva in na trenutke tudi humorna ter predvsem pretresljiva pasja pripoved o življenju v času nacističnega vzpona in o težki in velikokrat tudi smrtno nevarni življenjski poti vse od rojstva do smrti Boga prepriča o tem, da tako vdanega prijateljstva ne more ločiti niti smrt," so zgodbo opisali v PGK-ju.

Zgodba o prijateljstvu, ki ne pozna meja

Kirova življenjska zgodba se sprva preplete z njegovo na začetku srečno mladostjo v judovski družini, ki se prekine ob ločitvi od družine, in nadaljuje s služenjem v enoti SS v taborišču v Treblinki ter konča s ponovnim srečanjem z Jošuo. Zato so v gledališču zapisali, da je to zgodba o pogumu, želji po preživetju in dostojanstvu, predvsem pa zgodba o prijateljstvu, ki ne pozna meja in ki ga ne moreta ločiti niti nacizem niti smrt.

Haifa angažira judovske in arabske igralce

Z gostovanjem se PGK vključuje v festivalsko izmenjavo, saj so pred časom gostili dve izraelski predstavi, prav tako monodrami: Prizemljena in Olive. Mestno gledališče izraelskega mesta Haifa (Teat'ron Kheifa) je znano po svojih pogosto provokativnih uprizoritvah, pa tudi po tem, da angažira tako judovske kot arabske igralce.

N. Š.