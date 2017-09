Ivan Cankar v središču nove sezone Cankarjevega doma

Koprodukcija Pohujšanja v dolini šentflorjanski

14. september 2017 ob 20:44

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Sezona 2017/18 Cankarjevega doma bo tekla v znamenju pisatelja Ivana Cankarja ob 100. obletnici njegove smrti, ki jo bomo obeležili prihodnje leto. Posvetili mu bodo festival s koprodukcijo Pohujšanje v dolini šentflorjanski.

Na predstavitvi nove sezone je generalna direktorica Cankarjevega doma (CD) Uršula Cetinski dejala, da bo silvestrovanje potekalo v dvoranah in po vseh hodnikih CD-ja. Med dogodki tega večera je izpostavila baletno predstavo Romeo in Julija na glasbo Sergeja Prokofjeva v izvedbi francoske skupine Balet Preljocaj v Gallusovi dvorani in bizarno opereto Peter Kušter v izvedbi novogoriškega gledališča v Linhartovi dvorani.

Festival flamenka, ki so ga poimenovali Bi flamenko, bo potekal med 9. in 13. februarjem. Pripravljajo ga v sodelovanju s festivalom flamenka iz Amsterdama. Osrednja gostja festivala bo trenutno največja zvezda flamenka, plesalka in koreografinja Rocio Molina. Po besedah direktorice amsterdamskega festivala Ernestine van de Noort pa Bi flamenko ne bo ponudil le mednarodnega vrha flamenko scene, temveč tudi drzen, sodoben in izbran program ter zasedbe, ki prehajajo kulture, žanre in discipline.

Že 21. septembra pa se v CD-ju začenja 4. evropska jazz konferenca, na kateri po besedah vodje programa jazza in glasb sveta Bogdana Benigarja pričakujejo več kot 200 jazzovskih profesionalcev iz vse Evrope, poleg tega bo na njej predstavljeno najboljše v slovenskem jazzu. Ob konferenčnem delu se bo na koncertih predstavilo sedem slovenskih izvajalcev, ki jih je izbrala mednarodna komisija.

Razstava Kolumbova hči

Prav tako 21. septembra bodo v CD-ju odprli tudi razstavo Kolumbova hči Alma M. Karlin. Po besedah avtorice Barbare Trnovec bo zelo razkošna, na njej pa bo ob že znanem mogoče videti tudi veliko novega gradiva. Med drugim bo mogoče videti Almin portret, ki ga je ustvaril Božidar Jakac, ko sta se spoznala v partizanih, pa japonske lesoreze in oblačilo iz Nove Gvineje.

Festival Cankar

Festival Cankar o Cankarju, ki bo potekal od januarja do junija 2018, bo odprla velika koprodukcija CD-ja, SNG Drama Ljubljana in Mestnega gledališča ljubljanskega Pohujšanje v dolini šentflorjanski v režiji Eduarda Milerja, sklenilo pa odprtje razstav v Mestnem muzeju Ljubljana o pisateljevi življenjski poti in njegovem času ter v galeriji CD-ja o filozofskih in literarnih vplivih na njegovo delo.

Predstava je tudi del abonmaja sedem veličastnih, ki ga bo po besedah vodje gledališkega in sodobnoplesnega programa Andreja Jakliča uvedla predstava Gospoda Glembajevi v izvedbi Baleta Hrvaškega narodnega gledališča iz Zagreba, sklenila pa predstava Piksel koreografa Mourada Merzoukija.

Zlati abonma

Zlati abonma bo po besedah vodje programa resne glasbe, opere in baleta Ingrid Gortan med drugim ponudil koncerta Filharmoničnega orkestra Borusan iz Istanbula in Kraljevega škotskega nacionalnega orkestra, srebrni abonma pa koncert ruskega pianista Grigorija Sokolova in kvarteta saksofonov Signum.

V programu humanistike in kulturne vzgoje se, kot je povedala vodja programov Barbara Rogelj, obeta pet premier. Prva bo že 29. septembra, ko bo na odru zaživela predstava zvočnega gledališča Džumbus v režiji Petra Kusa. Decembra pa bo na vrsti premiera opere za otroke Hobit na glasbo in libreto Deana Burryja.

Cikel Naši filmi doma

Vodja filmskega programa Simon Popek je predstavil letošnjo novost - cikel Naši filmi doma, ki bo predpremierno predstavil domače filme tik pred distribucijo. V njem so že prikazali mladinski film Košarkar naj bo Borisa Petkoviča, nastal po istoimenski knjižni uspešnici Primoža Suhodolčana, oktobra pa bodo v njem prikazali film Družinica Jana Cvitkoviča.

V razstavnem programu je njegova vodja Nina Pirnat-Spahić izpostavila razstavo hrvaškega kiparja Ivana Meštrovića, ki jo bodo odprli februarja. Osredotočila se bo na temo akta in erotike v umetnikovem kiparstvu, ki so jo trije kustosi mlajše generacije raziskali s treh vidikov.

Novembra bo že tradicionalno potekal Slovenski knjižni sejem, junija prihodnje leto bo ljubitelje jazza v CD vabil 59. jazz festival Ljubljana, ki je dobil novo vodstvo, Benigerju se je namreč pridružil Edin Zubčević, dolgoletni direktor Jazz Festa Sarajevo. Med stalnicami CD-ja velja omeniti še 12. mednarodni festival gorniškega filma, 20. festival dokumentarnega filma in 28. Liffe.

G. K.