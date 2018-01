Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Plesna predstava Dinozaver je duet, v katerem koreografinja Janina Rajakangas raziskuje ljubezen kot starodavni fosil, katerega avtentičnost je vedno znova reinterpretirana. Foto: Španski borci Aleš Hadalin je z Zavodom En-Knap sodeloval pri več predstavah in filmih, v Španske borce pa se vrača v duetu s Petro Trobec in ob spremljavi diatonične harmonike. Foto: Španski borci Dodaj v

Janina Rajakangas o fosilu, ki mu pravimo ljubezen, in Aleš Hadalin z manj poznano ljudsko glasbo

Praznovanje 25. obletnice delovanja Zavoda En-Knap

24. januar 2018 ob 18:08

Ljubljana - MMC RTV SLO

Oder Centra kulture Španski borci je nocoj rezerviran za predstavo Dinozaver, delo finske koreografinje Janine Rajakangas, in glasbo Aleša Hadalina. Avtorja se predstavljata na večeru, ki je del praznovanj 25. obletnice delovanja Zavoda En-Knap.

Oba avtorja sta v preteklosti že sodelovala pri produkciji Zavoda En-Knap in bosta v dvojnem razgibanem plesno-glasbenem večeru občinstvu predstavila svoja dela.

Janina Rajakangas v delu Dinozaver orisuje absurdnost odnosa med moškim in žensko, znotraj katerega je ljubezen videna kot dinozaver, ki ga vedno znova srečujemo, starodavni fosil, katerega avtentičnost je vedno znova reinterpretirana. Predstava se ne ukvarja z dramatizacijo emocij, temveč je v iskanju resnične ljubezni. Delo izvajata Karolina Kraczkowska in Robert Clark.

Koreografinja, ki živi in ustvarja v Londonu in Helsinkih, je leta 2000 diplomirala kot plesalka na London Contemporary Dance School, leta 2010 pa je v finski prestolnici zaključila magisterij iz koreografije na Theatre Academy - Teatterikorkeakoulu.

Plesnemu delu večera bo sledil koncert Aleša Hadalina, ki bo najprej ob spremljavi diatonične harmonike nastopil v duetu s Petro Trobec, nato pa bo na oder priklical skupino Petzapet, katere član je tudi sam. Prisluhniti bo mogoče manj znanim slovenskim ljudskim pesmim iz celotnega slovenskega etničnega prostora.

Aleš Hadalin, eden naših najizvirnejših raziskovalcev človeškega glasu in petja, je bil že od rane mladosti vpet v glasbo, saj je igral harmoniko, orglice in kljunasto flavto. Bil je ustanovni član skupine Tantadruj, nato se je posvetil džezovskim standardom. Leta 2003 je prejel prvo nagrado na Festivalu šansona. Od leta 1995 je kot pevec, plesalec in igralec intenzivno sodeloval s plesno skupino En-Knap, s katero je ustvaril tri predstave in posnel tri filme.

M. K.