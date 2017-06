Kdo se bo jeseni odpravil v Maribor na Borštnikovo srečanje?

Srečanje bo odprlo Naše nasilje in vaše nasilje Oliverja Frljića

16. junij 2017 ob 16:21

Maribor - MMC RTV SLO/STA

"Ne mislim, da je slovensko gledališče v krizi, mislim pa, da so v krizi nekatera umetniška vodenja in da so nekateri tipi gledališke kreacije na točki preloma," je ob predstavitvi tekmovalnega programa letošnjega Borštnikovega srečanja dejala selektorica Petra Vidali.

Dvanajsterico predstav, ki se bodo med 20. in 29. oktobrom potegovale za nagrade v tekmovalnem programu,sestavljajo: Leonce in Lena (MGL), Brezmadežna/Immaculata (Drama SNG Maribor), Svetovalec.Katalog burlesknih dialogov (MGL), Nemoč (koprodukcija Mini Teater), Peter Kušter (SNG Nova Gorica), Človek, ki je gledal svet (Slovensko mladinsko gledališče), Antigona (SNG Drama Ljubljana), Stenica (koprodukcija Prešernovega gledališča Kranja in Mestnega gledališča Ptuj), Tisti občutek padanja (SNG Maribor), Biblija, prvi poskus (SNG Drama Ljubljana), Hitchcock (Slovensko mladinsko gledališče), Ljudožerci (Drama SNG Maribor).

"Videli smo preveč ponesrečenih srečanj med različnimi segmenti uprizoritev - odlične režije slabih tekstov, katastrofalne režije dobrih tekstov, odlične igralske kreacije v slabih uprizoritvah in preslabe v zanimivih režijskih zasnovah. Bilo je tudi preveč celostno nekonsistentnih in medlih uprizoritev," je pojasnila, hkrati pa dodala, da je bilo v predstavah videti tudi domišljenost, smelost in celo velikopoteznost. Vidalijeva, letos je zadnjič opravila selektorsko delo, jeseni jo bo nasledila Zala Dobovšek, si je ogledala 104 predstave in bila precej kritična, po njeni oceni pa je bila letošnjega gledališka sezona precej slabša od lanske. . "Ne mislim, da je slovensko gledališče v krizi, mislim pa, da so v krizi nekatera umetniška vodenja in da so nekateri tipi gledališke kreacije na točki preloma," je ocenila.

Poleg predstav v tekmovalnem programu jih bo še šest v spremljevalnem programu in tri v mednarodnem programu, vzporedno pa bosta potekala tudi simpozija Dramaturgi iz oči v oči ter (Ne)pretočnost med institucionalno in neinstitucionalno gledališko sceno, v Mestnem parku pa bodo postavili razstavo fotografij opusa režiserja Tomaža Pandurja.

Repina na položaju v.d. direktorice

Kot je znano, je minister za kulturo v četrtek imenoval Ksenijo Repina za v.d. direktorice festivala, potem ko je februarja prejšnja direktorica Alja Predan odstopila, razpis za novega direktorja pa ni bil uspešen. Predanova je že pred odhodom pripravila mednarodni del festivalskega programa, Vidalijeva pa je poleg tekmovalnega pripravila še spremljevalni program.

"Po daljšem brezvladju je minister za kulturo imenoval za vršilko dolžnosti našo dolgoletno sodelavko Ksenijo Repina, ki je že 13 let stalna sodelavka festivala," je na novinarski konferenci povedal direktor SNG Maribor Danilo Rošker. Za letošnji festival je po njegovih besedah zdaj vse pripravljeno, zato ne pričakuje težav. "Festival bo potekal tako kot vsako leto. Trudili se bomo, da bo ostal na tej ravni ali da bo šel celo še navzgor," je zatrdil.

Tudi Vidalijeva se ni mogla izogniti komentarju odstopa Alje Predan: "Še posebej ne morem ignorirati dejstva, da je bil lanski tekmovalni program povod za rušenje festivala. Ne pomaga dejstvo, da je program potrdila strokovna skupina festivala, da je žirija ocenila, da je videla kakovostne in raznovrstne uprizoritve, da so bile dvorane polne in da so tuji selektorji odkrili kar nekaj uprizoritev in jim odprli pot v svet. Kadar se združijo moči užaljenih akterjev na pozicijah moči, ni pomoči," je izpostavila. "Ne morem se delati, da ne vem, da je zaradi spina, ki je bil posledica lanske selekcije, odstopila umetniška direktorica festivala Alja Predan. Direktorica, ki je bila vrhunska profesionalka, ki ni nikoli komentirala izbire selektorjev in žirij in ni pokleknila pred 'starši'," je dodala.

V mednarodnem programu bo letos v središču Finska, gostovali pa bosta še predstavi iz Poljske in Hrvaške.

K. T.