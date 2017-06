Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.7 od 3 glasov Ocenite to novico! Nekateri proučevalci Shakespearovega dela menijo, da je povsem mogoče, da je imel veliki bard pri pisanju Julije v mislih igralca, v katerega je bil zaljubljen. Foto: Reuters Shakespearova dela predstavljajo vrh svetovne dramatike, Romeo in Julija pa eno tistih tragedij, ki spada v železni repertoar gledaliških hiš po vsem svetu. Foto: Reuters V Shakespearovem času je bila navada, da tudi ženske protagonistke odigrajo igralci. Foto: Wikipedia Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Ko se Romeo zaljubi v Juliusa – Shakespearova klasika skozi gejevsko prizmo

Drugačen pogled na eno največjih ljubezenskih zgodb svetovne književnosti

1. junij 2017 ob 20:36

London - MMC RTV SLO

Capuletova Julija je že ob krstni uprizoritvi Shakespearove znamenite tragedije na oder stopila v moški podobi. Znano je, da so v času elizabetanskega gledališča vse ženske protagonistke igrali moški igralci. A morda je Shakespearu tako tudi odgovarjalo in je, kot pravijo nekatere teorije, Julijo spisal s posebnim igralcem v mislih.

V novi uprizoritvi liverpoolskega Gledališča Everyman so upoštevali domnevno Shakespearovo hrepenenje in v glavni vlogi zgodbe postavili moška igralca. Medtem ko so v naslovu predstave obdržali Julijino ime, pa je v predstavi Julius tisti, ki ukrade Romeu srce.

Veliko ugibanj obstaja o Shakespearovi spolni usmeritvi, ob čemer se zastavlja vprašanje, ali bi bard, če bi mu družbene norme to dovoljevale, ob Romea že v samem besedilu postavil moški lik. Režiser liverpoolske predstave Nick Bagnall je prepričan, da bi.

Medtem ko so Julijo od krstne uprizoritve večkrat upodobili igralci, pa se je po navedbah BBC-ja s to predstavo prvič zgodilo, da je večje britansko gledališče v središče tega klasičnega dramskega dela postavilo homoseksualno ljubezen.

Že Oscar Wilde je namigoval, da bi Shakespeare Julijo in druge ženske vloge lahko pisal za igralca, v katerega je bil zagledan. "Veliko se razpravlja o tem, kakšen odnos je imel Shakespeare do igralca, ki je nastopil v vlogi Julije," je dejal Bagnall. "Zelo dobro sem seznanjen z arhivi in študijami in mislim, da bi, če bi mu bilo kaj takega dovoljeno, Julijo verjetno rad napisal za igralca," njegove besede povzema BBC. Vir za razumevanje Shakespearove seksualnosti so učenjaki našli v njegovih sonetih, ki jih posveča neznanemu gospodu WH, vendar pa so vsakršni namigi o identiteti moža skopi.

Romeo in Julija, Shakespearovo ljubezensko pismo igralcu

Juliusa igra 20-letni Elliott Kingsley, ki je nad takšno interpretacijo navdušen. "Shakespeare je to vlogo napisal za moškega. Sprva je Julijo igral fant in nekateri menijo, da je bil Shakespeare vanj zaljubljen. Drama pa je bila njegovo ljubezensko pismo igralcu." Zato se mu ne zdi neverjetno, da moški iskreno izreka te besede, saj so bile tako mišljene v samem izhodišču.

Režiser je idejo, da bi Romea in Julijo povedal skozi gejevsko prizmo, dobil, ko je med avdicijo slišal, kako Julijo interpretira igralec. "Ko sem gledal moškega, kako izreka besede, ki z žensko dikcijo izpovedujejo frustracijo ob hrepenenju po Romeu, sem se vprašal, kako bi bilo celotno delo doživeti na ta način."

Medtem ko je v izvirniku Romeo pred usodnim srečanjem z Julijo zaljubljen v Rosaline, je v liverpoolski različici njegova ključna dilema sprejemanje svoje spolne usmerjenosti. Prelomno je torej srečanje z Juliusom. Režiser je prepričan, da odpira nov pristop k zgodbi povsem nove, nepričakovane razsežnosti v razumevanje drame. Z novo postavitvijo tragedije, kjer igra Romea belopolt igralec (George Caple), medtem ko so vsi člani družine Capulet pripadniki drugih ras, je želel opozoriti tudi na homofobijo, ki je še vedno prisotna v nekaterih državah in družbah.

Learn more about the context and staging of Romeo & Juliet in our pre-show talk this Thu 1 at 5pm! //Learn more: https://t.co/Jyi2eung11 pic.twitter.com/oebJPMuEqq — Everyman & Playhouse (@LivEveryPlay) May 31, 2017

M. K.