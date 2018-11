S predstavo želijo ustvarjalci nagovoriti vse starostne skupine gledalcev oziroma po Ivanušičevih besedah vse, stare med 5 in 99 leti. Foto: Agencija Gig Produkcijo v slovenskem jeziku vodi Jure Ivanušič, ki je z Gorazdom Slakom poskrbel tudi za prevod dramskega besedila. Foto: Agencija Gig Dodaj v

Komedija, kjer gre vse narobe, a vseeno zabava

Hitrost in natančnost

27. november 2018 ob 08:21

Ljubljana - MMC RTV SLO

Kaj vse se lahko zalomi v predstavi? Igralki se prepirata za glavno vlogo, igralci ne poznajo besedila, tonski mojster se mimogrede vplete v dogajanje na odru, scenografija ni popolnoma stabilna, rekviziti se zamešajo ...

Vse to pa je lahko zabavno in zapakirano v komedijo, ki jo je po vzoru istoimenske igre Henryja Lewisa, Jonathana Sayerja in Henryja Shieldsa v Festivalno dvorano postavil Jure Ivanušič. S predstavo želijo ustvarjalci nagovoriti vse starostne skupine gledalcev oziroma po Ivanušičevih besedah vse, stare med 5 in 99 leti. "Glede na to, da je slovensko občinstvo nekoč že odlično sprejelo angleške komedije, kot so Allo, allo, Samo bedaki in konji, Fawlty Towers in podobne, mislim, da bo vzljubilo tudi to predstavo," je prepričan režiser.

V središču zgodbe je Dramsko društvo Fakultete za strojništvo, ki se odloči uprizoriti kriminalko v slogu Agathe Christie. "Ker so po večini vsi nevešči gledališkega posla, gre seveda na premieri vse narobe. Igralci, ki so seveda vsi amaterji, so nervozni, pozabljajo besedila, prepozno ali prehitro vstopijo na oder, rekviziti se zamešajo; scena razpada, vse to pa v trilerju, kjer imamo truplo in inšpektorja, ki raziskuje umor v podeželskem dvorcu."

Igralci Mario Dragojević, Dominik Vodopivec, Matej Zemljič, Robert Korošec, Luka Cimprič, Oskar Kranjc, Vesna Kuzmić, Klara Kastelec, Sara Gorše in Vid Klemenc pa so zato, da so na odru ustvarili prepričljivo ozračje "razpadanja" predstave, izkazali igralsko tehnično in tudi fizično podkovanost. Predstava vsebuje ogromno tehničnih zapletov, ki terjajo zelo natančno časovno usklajenost, hkrati pa je na odru zelo veliko ljudi. "Uskladiti to dvoje tako, da vse skupaj ostane komedija, je bil največji režiserski zalogaj. V predstavi je veliko 'gagov', ki morajo biti izvedeni z matematično natančnostjo, če ne, nimajo 'haska'. Za igralce je predstava tudi izjemno fizično naporna, saj morajo v nekaterih delih pokazati vso svojo gibalno spretnost. To so mladi, zagnani, profesionalni igralci, ki na vajah zares garajo, in mislim, da bo njihov trud več kot poplačan," je pred premiero še tudi povedal režiser.

Komedija je že navdušila gledalce na Broadwayu in West endu, priredili pa so jo že v več kot 20 državah sveta. Med drugim je prejela tudi tonyja za najboljšo scensko oblikovanje leta 2017 in nagrado Laurencea Olivierja za najboljšo novo komedijo leta 2015. Poleg naštetih so pri slovenski uprizoritvi sodelovali še kostumografinja Vesna Mirtelj, za masko je poskrbela Nataša Castaldi, za izdelavo scene pa Scenart.

L. Š.