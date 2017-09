Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Festival je letos odprla predstava Gregorja Strniše Žabe v izvedbi Gimnazije Poljane iz Ljubljane. Foto: JSKD Po selektoričinih besedah so se v letošnji končni izbor uvrstile skupine, ki nekako izstopajo po kakovosti že zadnjih nekaj let. Foto: JSKD Kot veleva tradicija, bodo ob sklepu festivala podelili matička za najboljšo predstavo v celoti, ob tem pa tudi tri posebne matičke po izboru žirije. Foto: Linhartovo srečanje Dodaj v

Linhartovo srečanje s programom, "ki bi ga bila vesela vsaka profesionalna gledališka hiša"

Plaketa Matjažu Erženu z Loškega odra

28. september 2017 ob 16:33

Postojna - MMC RTV SLO, STA

S predstavo Gregorja Strniše Žabe v uprizoritvi ljubljanske Gimnazije Poljane se je v Kulturnem domu Postojna začelo 56. Linhartovo srečanje. V tekmovalnem programu se letos predstavlja sedem predstav, v spremljevalnem bodo na ogled dodatne tri.

Na festival se je letos prijavilo 132 gledaliških skupin, od katerih se jih je 27 uvrstilo na deset regijskih srečanj. Državna selektorica je izmed teh izbrala sedem predstav - poleg otvoritvene gledališke skupine Gimnazije Poljane tekmujejo za nagrade še Grenki sadeži pravice KUD Franc Kotar Trzin, Zbirni center gledališke skupine KUD Štefan Kovač iz Murske Sobote, Vanja gledališča Zarja Celje, Ti nori tenorji Šentjakobskega gledališča Ljubljana, Feniks Little Rooster Production in Terapija Koroškega deželnega teatra Slovenj Gradec.

Dobra zastopanost mladih gledališčnikov

Kot je ob predstavitvi programa dejala selektorica, so se v letošnji končni izbor uvrstile skupine, ki nekako izstopajo po kakovosti že zadnjih nekaj let, kar pa po njenem mnenju ni naključje, temveč sad dobrega in načrtnega dela. Pogreša sicer gledališke skupine iz zamejstva, pohvalila pa je mlade, ki jih je med letošnjimi igralci, režiserji in tehničnim osebjem resnično veliko.

"Sem kar ponosna na letošnji program, saj se je izkazal za raznolikega. Predvsem sem vesela zaradi samih tekstov, ki so izbrani v program, saj se je v preteklosti velikokrat očitalo, da skupine jemljejo lahke tekste. Letos pa moram reči, da je to program, ki bi ga bila vesela vsaka profesionalna gledališka hiša," je še poudarila državna selektorica festivala. Zdaj so na vrsti žiranti tekmovalnega programa - Alenka Bole Vrabec, Maja Gal Štromar in Damjan Trbovc.

V spremljevalni program so vključili predstave Maratonci tečejo častni krog Šentjakobskega gledališča Ljubljana, Une druge tri sestre Društva gledališče Glej, zmagovalno predstavo letošnjega Festivala mladinskih skupin Slovenije Vizije 2017, ter ZOO! v izvedbi Dramskega studia DADA Gledališke družine Pinklec in Centra za mlade iz Čakovca, ki je lani zmagala na Festivalu hrvaških ljubiteljskih skupin.

Nagrada za Matjaža Eržena

Ob odprtju srečanja so podelili Linhartovo plaketo za leto 2016, ki je šla v roke Matjaža Eržena iz škofjeloškega gledališča Loški oder. Na odprtju festivala bodo podelili tudi tri Linhartove listine, ki jih bodo dobili Bernard Protner, Tone Bertoncelj in Klemen Klemenc. Zadnji dan srečanja bodo razglasili najboljšo predstavo v celoti, ki bo nagrajena z matičkom, podelili pa bodo tudi tri posebne matičke po izboru žirije.

M. K.