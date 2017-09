Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Ljubi moj je živahna, duhovita in ganljiva osebnoizpovedna zgodba o tem, kako ženske doživljajo čustveno krizo, se soočajo s svojimi težavami in osamljenostjo. Foto: Uroš Hočevar/SLG Celje Drama Ljubi moj (Little Gem)je bila prvič uprizorjena na festivalu Fringe v Dublinu septembra 2008. Foto: Uroš Hočevar/SLG Celje Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Ljubi moj, zgodba o "zmešnjavi vseh žensk, ki se prebijajo"

SLG Celje odpira sezono

15. september 2017 ob 16:06

Celje - MMC RTV SLO, STA

Ljubezen, smrt, osamljenost in staranje je nekaj osrednjih tem, s katerimi se v drami avtorice Elaine Murphy Ljubi moj soočajo predstavnice treh generacij. Duhovito in ganljivo izpoved, v kateri se babica, hči in vnukinja soočajo s svojo čustveno stisko, nocoj uprizarjajo na malem odru Slovenskega ljudskega gledališča Celje, s prvo slovensko uprizoritvijo igre pa tudi odpirajo novo sezono.

Predstavo, ki jo bodo premierno uprizorili danes ob 19.30, je na oder postavil Andrej Jus, v glavnih vlogah pa nastopajo Liza Marija Grašič k. g., Barbara Medvešček in Anica Kumer k. g.

V prepletu povezanih monologov upodabljajo tri ženske iste družine - babico Rozo, hči Lidijo in vnukinjo Neli. Babica Roza skrbi za moža, ki ga je zadela kap, spoprijema se z osamljenostjo, utrujenostjo in občutkom zapuščenosti. Tudi Lidija se spopada z osamljenostjo, že več let ni videla svojega moža, poleg tega s hčerjo težko komunicirata in med njima ni pristnega odnosa. Njena hči Neli se v prostem času zabava, pije, uživa mamila in izgublja čas s svojim neresnim fantom, vendar potem nepričakovano ugotovi, da je noseča.

Ljubi moj je živahna in duhovita predstava o tem, kako ženske doživljajo čustveno krizo, se spoprijemajo s svojimi težavami in osamljenostjo, ki jo občutijo ob odsotnosti svojih moških. Nekaj upanja jim prinese šele rojstvo fantka po imenu Ljubomir, ki je njihov ljubi, njihov zaklad, ki ženske treh generacij spet poveže med seboj.

Pri ustvarjanju predstave so sodelovali še dramaturginja Tatjana Doma in kostumografinja Sara Smrajc Žnidarčič. Avtor glasbe je Branko Rožman, prevajalka pa Tina Mahkota.

Uspešnica festivala Fringe

Dramo irske avtorice Elaine Murphy so krstno uprizorili leta 2008 na festivalu Fringe v Dublinu. Predstava, ki je bila razprodana na vseh festivalskih ponovitvah, je tisto leto tudi zmagala. Istega leta postala tudi uspešnica edinburškega festivala Fringe, prejela pa je še nekaj drugih nagrad. Avtorica je svojo igro opisala kot zmešnjavo vseh žensk, ki jih je osebno srečala - delavnih, ne pretirano bogatih ne revnih, ki se "prebijajo" skozi življenje.

M. K.