Lutke vseh velikosti in oblik so spet v Mariboru

Festival so odpri koprski lutkarji s Kosovelovo poezijo

5. avgust 2017 ob 16:28

Maribor - MMC RTV SLO, STA

Maribor je v teh dneh dom lutk v vsej njihovi pisanosti, vseh velikosti in oblik. Začenja se Poletni lutkovni pristan, ki prinaša več kot 20 brezplačnih domačih in tujih predstav.

Lutkovno gledališče Maribor organizira mednarodni festival od leta 1990. Letos torej že 28. dopolnjuje poletno dogajanje v mestu, ljubiteljem lutk pa ponuja najboljše tuje in domače lutkovne predstave za otroke in odrasle, različne delavnice, razstave, inštalacije in druge spremljevalne dogodke.

"Za marsikoga so počitnice že tradicionalno zaznamovane z obiskom Poletnega lutkovnega pristana. Generacije otrok spremljajo domače in tuje predstave ter doživljajo pisanost in raznolikost lutkovne umetnosti in lutk, ki so drugačne, govorijo različne jezike, so vseh velikosti in oblik," pravi direktorica in umetniška vodja mariborske lutkarske hiše Katarina Klančnik Kocutar. Lani se je dogodkov udeležilo kar 8.000 ljudi.

Za uvod Kosovelova otroška poezija

Festival je dopoldne uvedla uglasbena otroška poezija Srečka Kosovela Nesem sončnico na rami v izvedbi koprskih lutkarjev, nadaljeval pa se bo vse avgustovske konce tedna. Med drugim bodo v štajerski prestolnici gostovali lutkarji iz Hrvaške, Češke, Slovaške, Avstrije, Italije, Francije in Avstralije.

Tudi letos bo program občinstvu približeval lutke v vsej njihovi raznolikosti - od tradicionalnih lutk, kot je italijanska Pulcinella, pa tudi ob povsem novih in sodobnih oblikah in igri predmetov. Ustvarjali bodo z mentorji, se igrali z lesenimi igrali, si ogledali animirani lutkovni film ter se učili umetnosti pripovedovanja.

Ker je število vstopnic omejeno, je treba za predstave v lutkovnem gledališču in v prostorih GT22 pri blagajni gledališča dvigniti brezplačno vstopnico. Festival bo gostoval še v Umetnostni galeriji Maribor in v parku na Art kampu.

M. K.