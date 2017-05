Lutkovna predstava Ti loviš! se iz Srbije vrača s tremi nagradami

Nagrajeno Lutkovno gledališče Ljubljana

16. maj 2017 ob 09:46

Kragujevac - MMC RTV SLO/STA

Z mednarodnega lutkovnega festivala Zlata iskra v Kragujevcu so se ustvarjalci predstave - natančneje veseloigre s tekom in petjem za najmlajše -, naslovljene Ti loviš! vrnili s tremi lovorikami.

Lutkovno gledališče Ljubljana (LGL) je tako na 19. festivalu Zlata iskra, ki je potekal od 8. do 11. maja, s predstavo Ti loviš! dobilo posebno nagrado za dramsko besedilo (Saša Eržen), nagrado za najboljšo režijo (Silvan Omerzu) ter nagrado za igro (Martina Maurič Lazar in Brane Vižintin).

Korenine v slovenski ljudski pripovedki …

LGL-jeva veseloigra je likovno izčiščena, glasbeno navdušujoča, igriva in dinamična predstava, v kateri se na preprosto sestavljivem odru z lesenimi lutkami in rekviziti pred gledalci razpleta napeta tekma med sosedoma, ki postaneta prijatelja. Navdih za sodobno odrsko različico zgodbe o psu in zajcu je bila slovenska ljudska pripovedka, v kateri pes lovi zajca, ker mu je ta ukradel čevlje, a ga vse do današnjih dni še ni ujel.

… in sodobna protagonista v supergah

V predstavi sta zajec in pes soseda, in kot je med sosedi v navadi, se ves čas nekaj pričkata, primerjata in tekmujeta med sabo. Med seboj sta si zelo različna – pes nosi superge, zajec čevlje, zajec ima rad korenje, pes klobase. Imata pa tudi nekaj skupnega – oba rada tečeta, se lovita in igrata. Med njunima hišama raste drevo. Zajec pravi, da je njegovo, pes pa, da je njegovo. Zato se za drevo pomerita v teku. Rezultat tekme je presenetljiv in pod drevesom nepričakovano zacveti prijateljstvo, vsebino povzemajo na spletni strani LGL-ja. Sicer pa je bila predstava premierno uprizorjena novembra 2012.

LGL je v maju z lutkotečno predstavo iz leta 1938 Doktor Faust okviru evropskega projekta All Strings Attached: The Pioneers of European Puppetry gostovalo v Granadi v Španiji na festivalu Rinconcillo of Cristobica. Lutkovni muzej LGL-ja pa v okviru istega projekta na potujoči razstavi Pionirji evropskega lutkarstva, ki bo še do 11. junija na ogled v Granadi, predstavlja del zapuščine Milana Klemenčiča.

Ljubljanske lutke se odpravljajo v goste

Konec maja bo predstava Medved in mali avtorice Katje Gehrmann in režiserke Ivane Djilas gostovala v Londonu, v začetku junija na festivalu NuQ Treff v Talinu v Estoniji, zatem pa še na festivalu lutkovnih gledališč za otroke Materinka v Libercu na Češkem. Niz gostovanj bosta končali vodna pustolovščina Akvarij, ki bo junija gostovala na mednarodnem festivalu gledališč evropskih regij v češkem mestu Hradec Kralove, in lutkovna zazibanka Lučka, grah in pero, ki bo v začetku julija gostovala na festivalu umetnosti za otroke Sztuka Szuka Malucha v Poznanju na Poljskem.

P. G.