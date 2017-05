Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Dmitrij Šostakovič je svojo drugo in tudi zadnjo opero posvetil osvetlitvi grozljivih okoliščin, s katerimi so se spopadale ženske v izrazito patriarhalnem svetu. Foto: Tiberiu Marta / SNG Maribor Dmitrij Šostakovič (1906-1975) spada poleg Sergeja Prokofjeva in Igorja Stravinskega med najvidnejše ruske oziroma nekdanje sovjetske skladatelje 20. stoletja. Foto: Tiberiu Marta / SNG Maribor. Vsi si želimo ponovnega vstajenja, a bi radi preskočili križanje. A ponovno vstajenje brez križanja ni mogoče. Najbliže ponovnemu vstajenju smo prav v najbolj kritičnih trenutkih svojega življenja. Gábor Tompa, režiser Libreto opere, ki je po leningrajski praizvedbi leta 1934 za nadaljnjih 30 let obveljala za prepovedano na ruskih tleh, je nastal po motivih istoimenskega romana Nikolaja Leskova. Foto: Tiberiu Marta / SNG Maribor Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Mariborska Opera za sklep sezone z morda prvo feministično opero v zgodovini

Zadnje operno delo Dmitrija Šostakoviča

19. maj 2017 ob 16:46

Mairbor - MMC RTV SLO/STA

Mariborska operno-baletna hiša je za svojo zadnjo premiero izbrala eno najuspešnejših in dramaturško izčiščenih glasbenogledaliških del velikega Dmitrija Šostakoviča. Opero Lady Macbeth Mcenskega okraja je na oder postavil romunski gledališki ustvarjalec Gábor Tompa, orkestru pa bo dirigiral Latvijec Farhads Stade.

Gre za prvo mariborsko uprizoritev te veristična opere. Stade jo je opisal kot komedijo, grotesko in klovnsko igro, ki pa je v svojem bistvu komedija. "Tragičnost je tako velika, da je ne moreš predstaviti drugače kot v groteskni obliki. To je vsekakor predstava za odrasle, ker se nasilju na odru ni mogoče izogniti ali ga narediti nežnejšega, saj je tudi glasba zelo nasilna in groba," meni. Genialnost Šostakoviča prepoznava v tem, da je zmogel ustvariti delo, ki ga ni mogoče spreminjati.

Opera skozi življenjske preizkušnje protagonistke Katerine Izmajlove razkriva vrsto družbenih anomalij, od družinskih disfunkcionalnosti, prešuštva, patriarhalnega nasilja do zločinskih dejanj.

Na ruskih tleh je bila opera tri desetletja po leningrajski praizvedbi leta 1934 prepovedana. Libreto opere je nastal po motivih istoimenskega romana Nikolaja Leskova. Pripoveduje zgodbo o ženski, ki se na smrt dolgočasi v neprijetnem okolju in zakonu brez ljubezni. Iz strasti do lahkoživega Sergeja zagreši več umorov in je obsojena na prisilno delo v Sibiriji, a ko odkrije, da jo je ljubimec izkoristil, Katerina sklene, da se bo maščevala ženski, ki ji je speljala moža. Na koncu obe utoneta.

Zadnja opera Šostakoviča

Režiserju Gáborju Tompi, ki je na oder SNG Maribor postavil že dramsko uprizoritev Češnjev vrt, je žal, da Šostakovič ni napisal še več oper, saj mu je to očitno šlo zelo dobro. "Zgodba o Lady Macbeth Mcenskega okraja je zelo dramatična. Napisal jo je pri 27 letih in je bila šele njegova druga opera, a hkrati tudi zadnja, saj jo je Stalin prepovedal," je pojasnil. "Mislim, da nihče ni napisal takšne opere, v kateri so tako močno prisotna velika čustva, groteska, humor in tragedija, s toliko različnimi sloji razumevanja," pravi.

Prva feministična opera v zgodovini

Kot pravi, bi lahko opero označili tudi za prvo feministično opero v zgodovini. "Šostakovič je poskušal prikazati grozljive okoliščine, s katerimi so se ženske spopadale v močno patriarhalnem svetu. Mislim, da je to še vedno aktualno, predvsem uporaba in zloraba spolnosti kot orodja moči, dominacije, političnega kapitala, tudi ponižanja. Zato smo se odločili, da predstavo postavimo v sodobni čas," je še povedal režiser.

Zaradi tega se tudi ni trudil prikriti nasilnih prizorov. "Vsi si želimo ponovnega vstajenja, a bi radi preskočili križanje. A ponovno vstajenje brez križanja ni mogoče. Najbliže ponovnemu vstajenju smo prav v najbolj kritičnih trenutkih svojega življenja," razmišlja režiser.

Vlogo Katerine Izmajlove poje Petya Ivanova, njenega moža Uroš Dolšek in tasta Jaki Jurgec, medtem ko bo v vlogi ljubimca Sergeja nastopil Ivan Momirov. V uprizoritvi nastopajo še Valentina Čuden, Martin Sušnik, Sebastijan Čelofiga, Marko Škofič, Bruno Konda in Guadalupe Barrientos. Scenograf je Helmut Stürmer, kostumografka Corina Gramosteanu.

M. K.