Na festivalu Zlati lev nagradili Natašo Barbaro Gračner in novogorišče gledališčnike

Kraljica mati druga po izboru občinstva

1. julij 2018 ob 16:36

Med dobitniki nagrad letošnjega mednarodnega festivala komornega gledališča Zlati lev v Umagu je tudi Nataša Barbara Gračner, ki je za vlogo Regine v Santanellijevi drami Kraljica mati v koprodukciji koprskega in ptujskega gledališča prejela festivalski grand prix. Občinstvo festivala je za najboljšo uprizoritev izbralo predstavo Realisti v režiji Tijane Zinajić in izvedbi SNG Nova Gorica.

Realisti so uro in pol trajajoča postavitev dela Jureta Karasa. Režiserka Tijana Zinajić je pri postavitvi na oder izhajala iz dejstva, da je "svet šel po gobe, mi pa v najbližji nakupovalni center". Zanimal jo je humor, ki je tudi sicer zelo pomemben dejavnik v njenem ustvarjanju. Kot namreč pravi, sta komedija in muzikal dve strasti, ki ju Zinajićeva jemlje "zares".

Kot je presodila žirija, je Nataša Barbara Gračner s svojo virtuozno igro v vlogi kraljice matere ustvarila vrhunsko gledališko predstavo, so danes sporočili iz koprskega gledališča. Predstava Kraljica mati italijanskega avtorja Manlia Santanellija poleg zvenečih igralskih imen predstavlja vrnitev režiserja Damirja Zlatarja Freya na slovenske odre.

Predstava je prva slovenska uprizoritev tega dela in na splošno Santanellija pri nas. Kot je pred časom opozoril dramaturg Rok Andres, je prisotnost sodobne italijanske dramatike v slovenskem prostoru, z izjemo koprskega in tržaškega gledališča, na splošno zelo šibka. Uprizoritev bo tudi ena izmed premier koprskega gledališča v prihajajoči sezoni.

Večkrat nagrajeno besedilo

Sama zgodba, ki jo je poslovenil Gašper Malej, je relativno preprosta: sin se vrne domov k materi, ta vrnitev pa kot vsaka vrnitev v porušeno okolje povzroči vrsto zapletov in pretresov. Besedilo iz leta 1984 je bilo sicer večkrat nagrajeno in uprizorjeno po Evropi.

S podelitvijo nagrad se je v soboto tudi sklenil 19. festival Zlati lev.

