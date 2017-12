Na odru že 150. ponovitev broadwajskega muzikala Sugar – Nekateri so za vroče

V Mestnem gledališču ljubljanskem (MGL) bo na velikem odru odigrana že 150. ponovitev zimzelene uspešnice gledališča, broadwajskega muzikala Sugar – Nekateri so za vroče.

Znani broadwajski muzikal avtorjev Petra Stona, Jula Styna in Boba Merrilla je režiral Čeh Stanislav Moša. Muzikal oz. komedijo Sugar - Nekateri so za vroče so v MGL-ju premierno uprizorili 4. decembra 2008. V dobrih dveh letih so odigrali sto ponovitev, ki si jih je ogledalo 34.256 gledalcev. Do danes, do 150. ponovitve, pa si je muzikal ogledalo skoraj 53.000 gledalcev, so sporočili iz MGL-ja.

V predstavi bodo igrali Ana Dolinar Horvat, Gregor Gruden, Uroš Smolej, Jette Ostan Vejrup/Jana Zupančič, Gregor Čušin, Janez Starina, Jožef Ropoša, Boris Kerč, Gaber K. Trseglav, Tomaž Pipan, Mojca Funkl, Tanja Dimitrievska in kot gostje Tomo Tomšič, Domen Valič, Ivan Jezernik, Lidija Sušnik in Anja Drnovšek.

Pesmi iz muzikala je prevedel Milan Dekleva, dialoge pa Alja Predan. Dirigent in glasbeni vodja orkestra, zbora in celotnega ansambla je Žarko Prinčič. Za likovno podobo so poskrbeli češki sodelavci: scenograf Jaroslav Milfajt, avtor scenskih ilustracij Petr Hloušek in kostumografka Andrea Kučerova. Koreograf je Vladimir Kloubek, dramaturginja predstave Petra Pogorevc.

Prvič leta 1972 na Broadwayu

Spomnimo, da je muzikal Sugar odrski krst doživel aprila leta 1972 v gledališču Majestic na Broadwayu, odigrali so 505 ponovitev. Na londonskem West Endu je muzikal premiero doživel šele marca 1992. Libreto, prežet z duhovitimi dialogi in prvovrstnimi komičnimi zapleti, je nastal po scenariju slovite filmske uspešnice Billyja Wilderja Nekateri so za vroče iz leta 1959, ki jo je Ameriški filmski inštitut razglasil za najbolj smešen film vseh časov.

Mnogi gledalci se filma spominjajo po zvezdniški zasedbi: poleg Marilyn Monroe kot nepozabne Sugar Kane sta se z njim v zgodovino zapisala tudi Tony Curtis in Jack Lemmon.

Moša je sicer v MGL-ju poleg muzikala Sugar - Nekateri so za vroče režiral tudi muzikala Kabaret in Goslač na strehi.

