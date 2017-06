Na ptujski dvorec Turnišče prihajajo zagrebške "gledališke poslastice"

Dvorec s parkom je spomenik državnega pomena

18. junij 2017 ob 11:48

Ptuj - MMC RTV SLO/STA

Zapuščeni dvorec Turnišče na Ptuju bo poleti znova prizorišče odrske umetnosti, saj v goste prihajajo zagrebški gledališčniki, ki bodo med 23. in 25. junijem uprizorili tri sodobne predstave.

Turniški dvorec bo to poletje zaživel kot alternativna kulisa priznanih hrvaških gledališč Gavella in Putujuče kazalište iz Zagreba. Na odru pod zvezdami bodo po napovedih organizatorjev gostovale gledališke poslastice, ki vsaka na svoj način odsevajo stanje sodobnega človekovega duha in družbe.

Predstava Srce večje od rok, ki je nastala v režiji Tamare Damjanović, je drama o dveh parih, ki se znajdeta v ljubezenskem štirikotniku. Vprašanje o tem, kako dobro poznamo enega največjih svetovnih izumiteljev in kaj nam to pove o stanju duha današnje družbe, gledalcem ponuja predstava režiserja Filipa Šovagovića Anonimni Tesla, ki razkriva manj znane dogodke iz življenja Nikole Tesle. Dramo o ljubezni in odnosih hrvaškega klasika Miroslava Krleže bo oživila že večkrat nagrajena gledališka predstava V agoniji.

Kot je povedal ravnatelj zagrebškega mestnega dramskega gledališča Gavella Boris Svrtan, bodo v najstarejšem slovenskem mestu nastopili s predstavama, ki na Hrvaškem že uživata status absolutnih uspešnic, Turnišče pa so izbrali za svoje prvo gostovanje v tujini.

"Kultura združuje narode"

"Dogodek v zapuščenem dvorcu je dokaz, kako lahko kultura tudi v času zapiranja meja trdnjave Evrope združuje narode. Kako s kulturo pregnati občutek strahu, je tudi naša skupna misija in eno od glavnih sporočil, ki ga nosijo naše predstave," je dejal Svrtan, ki zelo ceni napore Sama M. Strelca pri oživljanju gradu z željo, da nekoč postane kulturna destinacija in srečališče umetnikov iz sosednjih držav.

Tudi Strelec je vesel, da jim že tretjo leto zapored uspeva kulturni utrip Turnišča oživljati s tako kakovostno gledališko produkcijo. Dejstvo, da je tako priznano gledališče, kot je Gavella, izbralo Turnišče za svoje prvo gostovanje v tujini, ni zgolj rezultat dobrega sodelovanja med gledališčema ampak govori tudi o izjemnem potencialu tega prizorišča.

"Vedno razprodane predstave kažejo, da so zapuščeni kompleksi pravi magnet tako za ustvarjalce kot obiskovalce," je sklenil ptujski gledališki režiser.

G. K.