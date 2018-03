Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! V novonastalem besedilu Nede R. Bric se prepletata dva svetova, slovenski in bošnjaški; labirint zgodb iz obeh dežel, ki iščejo stičišča in razlike, na koncu pa se vedno izvedejo na isti imenovalec: človeško intimo, ki je enaka na vseh koncih sveta. Naslov Zrno soli asociira na pomen imena Tuzla, saj "tuz" v turščini pomeni "sol". Foto: PGK Gledališče hoče, da hočem, da hočem zares. Hoče pa tudi, da se prepustim, da se skorajda razblinim. Da sem torej do kraja jaz in hkrati tudi nekak nejaz, ki je ti in je on in je vi. Jernej Lorenci (iz poslanice ob svetovnem dnevu gledališča) Jurij Zrnec bo nagrado za igralske dosežke dobil za tri predstave ljubljanske Drame: za vlogo Kreona v Sofoklejevi Antigoni v priredbi Žanine Mirčevske in v režiji Eduarda Milerja (na fotografiji); za vlogo Hvastje v Cankarjevih Hlapcih v režiji Janeza Pipana; in za vlogi Žana Govekarja in Olafa Rasmundsena 2 v Korunovem Svetem možu v režiji Matjaža Zupančiča. Foto: SNG Drama Ljubljana / Peter Uhan Dodaj v

Na svetovni dan gledališča se začne tudi Teden slovenske drame

Na otvoritveni slovesnosti bodo podelili stanovska priznanja

27. marec 2018 ob 08:55

Kranj - MMC RTV SLO, STA

Na svetovni dan gledališča, torej danes, se začenja tudi 48. Teden slovenske drame. Uvodno dejanje festivala bosta podelitev stanovskih nagrad Združenja dramskih umetnikov Slovenije in kranjska premiera drame Nede R. Bric Zrno soli, ki je nastala v koprodukciji z gledališčem v Tuzli.

Do 8. aprila bo 48. Teden slovenske drame v Prešernovem gledališču Kranj postregel s 17 predstavami, nastalimi po slovenski dramski predlogi. Šest predstav je selektorica Tea Rogelj uvrstila v tekmovalni program, pet v spremljevalnega in eno v dodatni program. V mednarodnem programu pa se bodo predstavila gledališča iz Rusije, Indije, Avstrije, Izraela ter Bosne in Hercegovine.

Festival poleg tega prinaša še vrsto drugega dogajanja. Že 14. leto po vrsti pod njegovim okriljem poteka delavnica dramskega pisanja. Na sporedu bo tudi Dan nominirancev, na katerem bodo predstavili nominirance za nagrado Slavka Gruma. Letos sta to Vinko Möderndorfer z besediloma Romeo in Julija sta bila begunca ter Sestre in Rok Vilčnik z delom Večja od vseh.

O vseh aspektih slovenskega gledališča

Že pred samim festivalom je v Layerjevi hiši v Kranju potekala Umetniška rezidenca: Scenografija, v Ljubljani pa 2. festival dramske pisave Vzkrik!. V petek Društvo gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije pripravlja okroglo mizo Slovensko gledališče na robu in ob robu. Na sporedu bodo bralne uprizoritve dramskih besedil študentov ljubljanske Akademije za gledališče, radio, film in televizijo, potekalo pa bo tudi 4. strokovno srečanje oblikovalcev maske iz slovenskih gledališč.

Teden slovenske drame se bo zaključil s podelitvijo Grumove nagrade za najboljše novo slovensko dramsko besedilo, nagrade za mladega dramatika, Šeligove nagrade za najboljšo predstavo festivala ter nagrado publike.

Letošnji dobitnik igralskega odličja Marija Vera za življenjsko delo je Andrej Kurent, veliki bršljanov venec bo prejela Livija Pandur, nagradi za igralske dosežke v minulem letu pa Aljoša Ternovšek in Jurij Zrnec.

Že tradicionalno pa se zastor nad Tednom slovenske drame dviga na svetovni dan gledališča, ki ga od leta 1962 obeležujemo 27. marca in ki ponuja priložnost za razmislek o vlogi in pomenu te umetniške dejavnosti. Slovensko poslanico je tokrat prispeval gledališki režiser Jernej Lorenci, ki je v njej poudaril: "Gledališče noče predstave, hoče dogodek. Noče predstavljati, hoče biti. Scela navzoče. Do kraja prisotno."

Po Lorencijevih besedah se hoče gledališče dogoditi tukaj in zdaj: "Noče ponavljanja in predvidljivosti; noče moraliziranja, noče pridige. Prezira novo, ki je novo zgolj zaradi novega. Želi si negotovosti, nepredvidljivosti, nevarnosti. Hoče zapeljevati in odbijati. Božati in mrcvariti. Dolgočasiti in čarati. In pogosto vse to hkrati. Gledališče hoče, da na iste, znane in poznane reči pogledamo drugače."

V gledališče hodi četrtina Slovencev

Po podatkih Statističnega urada RS je bilo v letu 2016 v Sloveniji uprizorjenih 4660 dramskih in drugih gledaliških predstav, 1900 lutkovnih predstav in 380 predstav eksperimentalnega gledališča. Na dan je bilo tako povprečno izvedenih 19 predstav - 13 dramskih in gledaliških predstav, pet lutkovnih predstav in ena predstava eksperimentalnega gledališča.

Vse predstave skupaj si je v letu 2016 ogledalo toliko obiskovalcev, da bi lahko vsak dan sedemkrat napolnili veliko dvorano SNG Drama Ljubljana, ki ima 436 sedežev. Z raziskavo Življenjski pogoji iz leta 2015 je bilo ugotovljeno, da gledališča obiskuje približno četrtina Slovencev, starih 16 let in več. Največ obiskovalcev gledališč je bilo med prebivalci osrednjeslovenske in obalno-kraške regije (31 in 30 odstotkov).

A. J.