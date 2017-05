Nagrade tantadruj za predstavo Peter Kušter, igralski trio Bolčina-Lešnjak-Mlakar

Skupna priznanja treh primorskih gledališč

Nagrado tantadruj za življenjsko delo je dobila igralka Miranda Caharija, za predstavo v celoti pa uprizoritev Peter Kušter v režiji Ivane Djilas.

Igralsko nagrado so prejeli Radoš Bolčina, Gojmir Lešnjak Gojc in Iztok Mlakar.

Nagrade treh primorskih gledališč - Gledališča Koper, SNG Nova Gorica in SSG v Trstu, so podelili sedmič. Žirijo nagrade za življenjsko delo so sestavljali Meta Hočevar, Teja Glažar in Igor Pison. Nagradili so Mirando Caharija, ki je s svojim igralskim deležem v 160 uprizoritvah različnih žanrskih usmeritev močno zaznamovala delovanje v SSG.ju v Trstu in povsod, kjer je gledališče gostovalo.

Vabljeni k branju intervjuja z Mirando Caharija, prejemnico nagrade tantadruj za življenjsko delo.

Na torkovi prireditvi so razglasili še dobitnike tantadrujev za predstavo v celoti in igro, o katerih je odločala žirija v sestavi Vojko Belšak, Matej Bogataj in Marij Čuk. Žiranti so se soglasno odločili, da nagradijo predstavo Peter Kušter v režiji Ivane Djilas in v produkciji SNG-ja Nova Gorica. Predstava je nastala po bizarni operi angleške glasbene skupine The Tiger Lillies.

"Pod režijskim vodstvom Ivane Djilas jo v Novi Gorici izvedejo v vseh elementih ubrano in premišljeno, od ustrezno znižanega prevoda do domiselne in duhovite scenografije in kostumografije, ki se naslanjata na čas nastanka slikanice iz 19. stoletja. Animacija je inventivna in koreografija mračnemu gotskemu vzdušju primerno odhakljana," je v utemeljitvi zapisala žirija.

Za imenitne je označila vse izvajalce: "Igralci pokažejo širok in natančno odmerjen nabor izraznih sredstev, s katerimi predstavljajo spake in male sprevržence. Enako odločno in duhovito jim z igro, ne samo na instrumente, sledi spremljevalna glasbena skupina." Po presoji žirije je Peter Kušter uprizoritev, "ki ji je uspelo posamezne opazne prispevke ustvarjalcev trdno povezati v harmonično in izzivalno celoto".

Prav tako soglasno je žirija nagradila igralce Radoša Bolčino, Gojmirja Lešnjaka Gojca in Iztoka Mlakarja za vloge v predstavi Stari klovni Mateia Visnieca v režiji Jaše Jamnika in produkciji SNG-ja Nova Gorica.

Igralski trio je po zapisu žirije ustvaril prepričljiv tematski lok, ki brez pretiravanja, baročnih lepotičenj in blefiranja postavlja vprašaj nad časovno črto življenja, ki s svojo bliskovito naglico človeka preseneti.

"Igralci na eni strani naravno in nepatetično, čeprav s potlačeno grenkobno napetostjo, brišejo mejo med iluzijo in deziluzijo, med vitalizmom in resignacijo, po drugi strani pa izkašljujejo prav ta disharmonični mehanizem ostrih robov, ki usodno zaznamuje eksistenco upodobljenih likov Filippa, Niccoloja in Peppina, ostarelih klovnov, ki se ne sprijaznijo s padanjem ustvarjalne moči in staranjem. V tem smislu uspejo igralske stvaritve utemeljiti predvsem prvobitno človečnost, neodtujljivo vrednoto posameznika in družbe, ki se je v globalizacijskem vrvežu sodobnosti izgubila," piše v utemeljitvi.

Prireditev je povezoval Mitja Tretjak, režiral pa Pison. Pred podelitvijo nagrad je bila na sporedu monodrama Ismena nizozemske dramatičarke Lot Vekemans v izvedbi igralke Nikle Petruške Panizon in Pisonovi režiji, so sporočili iz SSG-ja.

