Nagradna igra: Z MMC-jem na letno predstavo AFS France Marolt

Podarjamo vstopnici za nedeljsko ponovitev

19. maj 2017 ob 14:27,

zadnji poseg: 19. maj 2017 ob 14:29

Ljubljana - MMC RTV SLO

Akademska folklorna skupina France Marolt se bo z letno plesno predstavo '69' odmaknila od tradicionalnih zasnov in pristopov k plesni produkciji.

Skušali bodo angažirano odgovoriti na ključna vprašanja (po)ustvarjalnih konceptov plesa na Slovenskem. Temeljno vprašanje, ki ga bo z umetniškim (po)ustvarjanjem odprla, je refleksija sprememb odrske umetnosti skozi različna obdobja ustvarjanja, na način, da si bodo ob bok postavljena na eni strani dela koreografov starejše generacije in na drugi dela koreografov mlajše generacije.

Tudi folklorna dejavnost je v zadnjih letih razpeta med dvema poloma, ki sledita vsak svoji viziji in pojmovanju plesnega (po)ustvarjanja. Akademska folklorna skupina FranceMarolt bo z Letno plesno predstavo »69« in umetniškim (po)ustvarjanjem, odprla temeljno vprašanje, ki je refleksija sprememb odrske umetnosti skozi različna obdobja ustvarjanja.

V štirih različnih sklopih si bodo ob bok postavljena dela koreografov starejše in mlajše generacije, ki vsak s svojim pristopom folklorno dejavnost danes oblikujejo v celoto.

NAGRADNO VPRAŠANJE:

Katero obletnico delovanja letos praznuje Akademska folklorna skupina France Marolt?

