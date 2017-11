Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Univerza v Guadalajari v marcu načrtuje izid monografije, posvečene Pandurju in njegovi gledališki umetnosti. Foto: BoBo "Dva tisoč let se piše biografija Marije, Kristusove matere; naslikana in zapisana je neštetokrat, a vsaka pokrajina njene zgodbe ima isti motiv: motiv ženske, ki je izgubila sina. Samota ob izgubi je neskončna, zgodovina izgube je nepojasnjena, njeno potovanje je potovanje po robu, kjer se vsaka misel spremeni v ostrino noža, rana pa se nikoli ne zaceli," je za gledališki list o Brezmadežni zapisala Livija Pandur, ki je po Pandurjevi nenadni smrti aprila 2016 dokončala uprizoritev. Foto: SNG Maribor/Aljoša Rebolj Faust, ki je že drugem gostovanju v Mehiki, praznuje prav tam svojo 60. ponovitev. Foto: Aljoša Rebolj Dodaj v

Nov uprizoritveni center v Mehiki tudi s spominom na Pandurjevo dediščino

Gostovanje ljubljanskih in mariborskih gledališčnikov

3. november 2017 ob 12:03

Guadalajara - MMC RTV SLO, STA

Odprtje Centra uprizoritvenih umetnosti Univerze v Guadalajari, ene največjih kulturnih investicij v Latinski Ameriki zadnjih let, se te dni odvija tudi v znamenju poklona Tomažu Pandurju. Režiserjevo odmevno uprizoritev Fausta je tamkajšnje občinstvo že videlo, konec tedna bo sledila Brezmadežna/Immaculata.

Center, odprtje katerega proslavljajo z večdnevnim programom, obsega štiri vrhunsko opremljene gledališke dvorane, v katere nameravajo vabiti odmevne predstave in zveneča imena s celega sveta. Med prvimi je čast pripadla opernemu pevcu Placidu Domingu. Tenorist je odprl največji od štirih vrhunsko opremljenih dvoran, ki sprejme 1.800 gledalcev.

Potem ko so Fausta,koprodukcijo SNG Drama Ljubljana in Festivala Ljubljana, prvič v sklopu otvoritvenih slovenisti centra prvič odigrali včeraj, ga obiskovalci lahko ujamejo še danes, Brezmadežno/Immaculato, ki je nastala pod okriljem Drame SNG Maribor, pa bodo uprizorili jutri in v nedeljo. Hommage Pandurjevi umetnosti dopolnjuje razstava fotografij njegovih predstav, ki jih je v objektiv ujel režiserjev dolgoletni sodelavec Aljoša Rebolj. Marca prihodnje leto načrtujejo na Univerzi v Guadalajari tudi izid posebne monografije, posvečene Tomažu Pandurju in njegovi gledališki umetnosti.

Drugič v Mehiki

Pandurjev Faust je v dveh letih od premiere doživel številna gostovanja po Evropi, Aziji in Južni Ameriki, videlo ga je skupaj že več kot 30.000 gledalcev doma in po svetu. Na že drugem gostovanju v Mehiki praznuje svojo 60. ponovitev. V Pandurjevi interpretaciji enega največjih evropskih mitov nastopajo Igor Samobor kot Faust, Branko Šturbej kot Mefisto, Barbara Cerar kot Gospa Mefisto, Polona Juh kot Margareta, Branko Jordan kot Valentin, Uroš Fürst kot Vodja kabineta ter Robert Korošec, Filip Samobor, Žan Perko in Matic Lukšič kot Člani kabineta.

Ultimativen prostor za razmišljanje

Brezmadežna/Immaculata, ki je nastala po romanu Colma Toibina Marijin testament (2012), v predstavi pa nastopa Nataša Matjašec Rošker, je premiero doživela postumno, po režiserjevi nenadni smrti pa jo je dokončala Livija Pandur. Dramaturginja se je odločila, da bo po bratovi smrti najtežje trenutke preživela v gledališču, ki predstavlja "ultimativen prostor za razmišljanje". Po premieri septembra 2016 je predstava gostovala po Sloveniji in v Madridu ter bila uvrščena v tekmovalni spored Festivala Borštnikovo srečanje.

Center uprizoritvenih umetnosti, ki predstavlja steber kulturnega življenja mehiškega Zahoda, je bil zasnovan, da bo obogatil že doslej bogato kulturno življenje. Njegov namen je v urbanem okolju združiti umetnost, učenje, zabavo in informacijske tehnologije. Center želi postati katalizator idej, prostor srečanj in platforma izmenjav, ki odpira nove odnose in povezovanja, nov občutek skupnosti, identitete, trajnosti.

M. K.