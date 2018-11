Predstava Izumitelj na Zemlji temelji na besedilih avantgardista in novomeškega rojaka Antona Podbevška. Foto: Barbara Čeferin/APT Besedila, na katerem sloni predstava, sta izbrala režiserka Bara Kolenc in Miklavž Komelj. Foto: Barbara Čeferin/APT Avandgardni pesnik Anton Podbevšek je bil tudi v Sloveniji prvi, ki je s svojo poezijo napolnil gledališko dvorano. Foto: Barbara Čeferin/APT Dodaj v

O Antonu Podbevšku, pesniku izumitelju nove vizionarske govorice

Premiera v Anton Podbevšek Teatru

29. november 2018 ob 15:12

Novo mesto - MMC RTV SLO, STA

Ob 120-letnici rojstva Antona Podbevška se v novomeškem gledališču z nocojšnjo premiero poklanjajo temu avantgardnemu pesniku. Uprizarjajo predstavo Izumitelj na Zemlji, ki temelji na pesnikovih besedilih, na odru pa bo zaživela v zasnovi in režiji Bare Kolenc.

Umetnico in filozofinjo je ob jubileju navdihnilo Podbevškovo življenje in delo. S sledenjem notranjim napetostim Podbevškove poezije si njeni ustvarjalci prizadevajo odrsko aktualizirati Podbevškov "kozmični anarhizem", ki izraža silo neskončne ekspanzije roba mogočega, je ob predstavi zapisal Miklavž Komelj.

Namreč, "če se ta sila v naslovni pesmi manifestira v želji po osvoboditvi potencialov, ki jih zatira nepravična ureditev človeške družbe, se po prestopu horizonta v kozmičnem prostoru zariše podoba človeka, ki je ujetnik samega vesoljstva". Podbevškova poezija je po Komeljevih besedah slovenskemu jeziku "odprla nove prostore nekakšne vizionarske govorice, do katere ni mogel nihče ostati indiferenten", pesnik pa je bil v Sloveniji tudi prvi, ki je s svojo poezijo napolnil gledališko dvorano.

Poezija ni samo pesništvo, ampak je stanje duha

"Razumel jo je kot poezijo, ki zase zahteva tudi gledališki oder", predstava Izumitelj na Zemlji pa to poezijo po Komeljevem mnenju vrača na oder. "Podbevšek jo je na odru recitiral v svoji samoti, predstava Izumitelj na Zemlji pa hoče obuditi njegovo neponovljivo prezenco z novo odrsko govorico v zavesti, da poezija ni samo pesništvo, ampak je stanje duha," je še zapisal Komelj.

Izvajalci in soustvarjalci predstave, ki jo na oder Anton Podbevšek teatra postavljajo nocoj ob 20.00, so Andraž Jug, Leja Jurišič, Urban Kuntarič, Ana Pandur, Pavle Ravnohrib in Sašo Vollmaier. Dramaturgija je delo Miklavža Komelja, zvočno podobo je oblikoval Matevž Kolenc, aranžmaje in priredbe klavirskih skladb Marija Kogoja sta pripravila Matevž Kolenc in Sašo Vollmaier.

Scenografija je delo Marka Japlja, koreografijo so zasnovali Bara Kolenc in izvajalci. Video je pripravil Zack Sievers, kostume sta oblikovali Špela Ema Veble in Nina Jagodic.

Liki, figure, paradigme

Predstava je zadnja iz niza štirih, ki so ji letos pripravili v APT.ju. Ravnatelj APT Matjaž Berger je ob predstavitvi letošnjega sporeda napovedal, da bo novo gledališko sezono, poimenovano Liki, figure, paradigme, zaznamoval program, ki meri na določene posameznike, na njihove drže, geste in stališča.

M. K.