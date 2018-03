Ob 50-letnici prve revije se bo v Zagorju pomerilo 2.000 mladih pevcev

26. državno tekmovanje otroških in mladinskih pevskih zborov

26. marec 2018 ob 16:42

Zagorje ob Savi - MMC RTV SLO

V Zagorju ob Savi se začenja že 26. revija otroških in mladinskih pevskih zborov, na kateri se bo v treh dneh zvrstilo 52 zborov oz. 2.000 mladih pevcev, ki bodo zapeli 150 skladb slovenskih in tujih skladateljev.

Ker ima revija, na kateri je od leta 1968 nastopilo že 1.138 pevskih zborov, tekmovalni značaj, zbori pripravijo obvezen program, s katerim se pomerijo med sabo. Letos je obvezna izvedba slovenske ljudske pesmi v izvirni obliki ali obdelavi, umetne pesmi slovenskega avtorja in nekaj pesmi po lastni izbiri, je zapisano na spletni strani JSKD-ja. Otroški zbori imajo letos novi dodatni programski zahtevi: izvedbo ene pretežno dvoglasne skladbe in ene izmed štirih predpisanih enoglasnih a cappella skladb.

Obsežen program bo spremljalo in ocenjevalo nekaj žirij, ki jih sestavljajo najvidnejši slovenski zborovodje Danica Pirečnik, Janja Dragan Gombač, Karmina Šilec, Marinka Šuštar, Marko Vatovec, Sebastjan Vrhovnik, Tadeja Vulc in Stojan Kuret.

Letos se je na državno tekmovanje v organizaciji Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti uvrstilo kar 52 zborov, med njimi 24 otroških, 20 mladinskih in 8 srednješolskih – dekliških, fantovskih in mešanih.

Številna priznanja in nagrade

Žirije bodo podelile nagrade in priznanja v različnih kategorijah. Poleg priznanj z doseženimi ocenami bodo podeljena posebna priznanja za najboljše zbore posameznih zasedb, najboljše sestave sporedov, najboljše izvedbe slovenskih ljudskih in slovenskih umetnih skladb, najbolj prepričljive nastope, odlične nastope debitantskih zborov in zborovodij.

Podeljene bodo nagrade Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti skladatelju naj pesmi Zagorja, nagrade do trem izbranim zborovodjem v obliki financiranja udeležbe na velikem evropskem zborovskem festivalu in tekmovanju European Music Festival for Young People Neerpelt 2018 v Belgiji ali Europäischen Jugendchor Festivals Basel 2018 v Švici, Glasbena matica Ljubljana pa bo organizirala nagradni koncert izbranega zbora v veliki dvorani Slovenske filharmonije v Ljubljani.

90-letnica skladatelja Jakoba Ježa

Pelo pa se ne bo le v dvorani, temveč tudi na ploščadi pred Weibergerjevo hišo, kjer bo potekalo revijalno posamično skupno petje zborov in razglasitve delnih izidov tekmovanja. Skupno petje in izbor skladb bosta posvečena 90-letnici skladatelja Jakoba Ježa.

Bienalno tekmovanje Zagorje ob Savi ni le pregled dosežkov najboljših otroških in mladinskih zborov Slovenije, je tudi pomemben pokazatelj kakovosti mladih generacij pevcev, ki bodo nekoč prepevali v odraslih pevskih zborih in zastopali Slovenijo na priznanih mednarodnih tekmovanjih, še piše na spletnih straneh omenjenega sklada.

G. K.