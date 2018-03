Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! V dogodku Gilgalovanje dva performerja, dva igralca, dva posameznika drug za drugega, drug drugemu v podporo in tudi eden na račun drugega uprizarjata svoje lastne gilgameševske junaške maske, da bi jih lahko pokopala ter za njimi odžalovala. Foto: Ivian Kan Mujezinović Ustvarjalci so uporabili Ep o Gilgamešu kot poligon za srečanje s sodobnimi gilgameševskimi junaškimi maskami ter soočenje s tistim, kar je pod njimi zgolj človeškega. Foto: Ivian Kan Mujezinović Dodaj v

Objokovalski ritual razgalja junaške maske in človeško pod njimi

V Gledališču Glej premiera dogodka v režiji Tjaše Črnigoj

30. marec 2018 ob 10:56

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

V Gledališču Glej bo drevi premiera dogodka Gilgalovanje v režiji Tjaše Črnigoj, ki je z igralcema Rokom Kravanjo in Andražem Jugom uporabila starodavni Ep o Gilgamešu kot poligon za srečanje s sodobnimi gilgameševskimi junaškimi maskami in soočenje s tistim, kar je pod njimi zgolj človeškega.

Gilgalovanje je dogodek, nekakšen objokovalski ritual, so zapisali v Gledališču Glej.

Uprizarjanje gilgameševskih junaških mask

Na odru dva performerja, dva igralca, dva posameznika, drug za drugega, drug drugemu v podporo in tudi eden na račun drugega uprizarjata lastne gilgameševske junaške maske, da bi jih lahko pokopala ter za njimi odžalovala.

Ep o Gilgamešu je nastal v drugem tisočletju pred našim štetjem v Mezopotamiji. Prva znana različica naj bi nastala kot nekakšen slavospev Gilgamešu, junaškemu vladarju, ki se z vojaškim bojnim pohodom in iskanjem telesne nesmrtnosti postavlja po robu bogovom in smrti; usodi, ki so jo bogovi namenili ljudem.

Spremembe slavnega epa skozi zgodovino

Toda Ep o Gilgamešu se je skozi čas spreminjal in razvijal. Vzro za to naj bi bili preobrati v družbi in spremenjen odnos ljudi do bogov. Tako je bila v poznejši različici, ki danes velja za standardno, Gilgameševa zgodba postavljena v popolnoma nov kontekst z drugačnimi poudarki. Postavljena je bila v pripovedni okvir nekakšne avtobiografije v tretji osebi, ki ji je bila med drugim dodana Gilgameševa smrt.

Zdi se, da standardna različica pravzaprav govori o Gilgameševem umiranju in da se poglablja v vprašanja o strahu pred smrtjo ter tudi o tem, kaj je tisto, kar v življenju resnično šteje, takrat ko zremo smrti v obraz. Vprašanja, s katerimi se lahko poistoveti vsak človek. Obenem pa Ep o Gilgamešu verjetno prav zaradi vijugaste poti svojega nastanka ponekod še vedno ohranja duh nekakšne hvalnice junaškemu vladarju.

Kostumografinja predstave je Tijana Todorović, zvok in glasbo je oblikoval Aleš Zorec, oblikovanje svetlobe je prevzela režiserka predstave.

N. Š.