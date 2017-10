Pomanjkanje plesa v slovenskih šolah in vrtcih?

Zaključuje se 3. konferenca plesne pedagogike Hodim, plešem, sem

8. oktober 2017 ob 18:11

Velenje - MMC RTV SLO

Drevi bodo v Velenju sklenili tridnevno plesno dogajanje v okviru 3. mednarodne konference plesne pedagogike Hodim, plešem, sem. Plesa je v slovenskih šolah in vrtcih premalo, ugotavaljajo.

Konferenca je bila predvsem posvečena večjemu vključevanju plesa v izobraževalni proces. Pravica do plesa je pravica vsakega otroka, z njegovo pomočjo otroci namreč spoznavajo in občutijo lastno telo, hkrati pa je zelo pomemben tudi socialni aspekt plesa.

Dogodek je bil na zelo visoki strokovni ravni, saj so predavali zanimivi strokovnjaki s tega področja. Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (JSKD) želi s to konferenco spodbuditi razmišljanje o tem, kako je ples (predvsem svobodni gib) zelo pomemben v vzgoji in izobraževanju, a žal pri nas v teh procesih zelo zanemarjen.

Predavala so znana domača in mednarodna imena na področju plesne pedagogike: Susan Griss iz Amerike, Franca Zagatti in Davide Casiraghi iz Italije, Pol Coussement iz Belgije, Kliker performing arts collective iz Hrvaške, prof. dr. Robi Kroflič, doc. dr. Tina Bregant, dr. Vesna Geršak, Tina Dobaj, Neva Kralj, Rosana Horvat, Špela Medved, Mojca Kasjak, Daša Grgič ter Eka Vogelnik.

Predavanja in delavnice na konferenci, ki je potekala v dveh jezikih, slovenščini in angleščini, so bile namenjene vzgojiteljem, osnovnim in srednješolskim učiteljem, učiteljem plesa, profesionalnim plesalcem in koreografom, plesnim terapevtom, študentom umetniških in pedagoških fakultet, teoretikom in raziskovalcem s področja pedagogike, psihologije in drugim, ki jih zanima ples.

Telo in ples neločljivo povezana

Naslov konference je povzet po knjigi Marije Vogelnik, ki bo izšla letošnje leto in v kateri je povzeto bistvo sodobne plesne ustvarjalnosti, ki poudarja, da je vsak premik že lahko ples in da telesa nimamo, ga ne posedujemo, temveč smo telo. Zavedanje telesa, občutenje telesa in sebe skozi gibalno ustvarjanje in izražanje je pomemben, vendar zanemarjen vidik v procesu vzgoje in izobraževanja. Zato bo namen konference spodbuditi povezave med plesno umetnostjo in procesom vzgoje in izobraževanja ter povezati akterje na področju splošne vzgoje in izobraževanja s tistimi, ki s plesnim znanjem bogatijo otrokov prosti čas.

Ples spodbuja dobro počutje, sodelovanje in sprejemanje svojega telesa, hkrati pa po navedbah Susan Griss lajša učenje matematike in drugih šolskih predmetov. Pri nas je žal tako, da je prav ples tista dejavnost, ki se je v vrtcih, predvsem pa šolah najmanj uvaja, kar pomeni, da je posledično otroke sram plesati, sram jih je izražanja razpoloženja ali čustev skozi ples, kar povzroča nelagodje do lastnega telesa in tako naprej. Če bi bil ples stalnica v naših razredih, bi bilo marsikaj boljše, so prepričani.

Že tretjič je konferenca potekala v organizaciji JSKD-ja in dveh pedagoških fakultet, Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani in Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem. Konferenca se je odvijala v okviru Mini festivala otroških plesnih skupin PIKA MIGA, ki ga JSKD organizira v soorganizaciji s Festivalom Velenje in na katerem se vsako leto predstavijo najboljše koreografije otroških plesnih skupin iz celotne Slovenije.

G. K.