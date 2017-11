Predstava o kritiku stvarnosti, ki je gledal čez okvire časa - Cankarju

Gledališko-stripovski performans Cankar strip

20. november 2017 ob 17:59

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Avtorji iz projekta Cankar v stripu Boštjan Gorenc - Pižama, Andrej Rozman - Roza in Žiga X Gombač bodo drevi premierno uprizorili gledališko-stripovski performans Cankar strip.

Gledališko-stripovski performans spodbuja k odkrivanju del in življenja slovenskega pisatelja, dramatika in pesnika Cankarja ter ponuja povsem drugačno razumevanje tega velikega književnika, "polnega estetske in izrazne raznovrstnosti, doslednega kritika stvarnosti, družbe in kulture ter Cankarja, ki je s svojo neznačilno duhovitostjo znal pogledati daleč čez okvire svojega časa", so sporočili iz Cankarjevega doma (CD). Tako bodo še dodatno spodbudili k odkrivanju del in življenja velikega književnika Ivana Cankarja.

Pižama, Roza in Gombač bodo s performansom, ki je nastal v koprodukciji CD-ja in zavoda za kulturo, izobraževanje in šport Škrateljc, med drugim poskušali odgovoriti na vprašanje, ali Cankarjevo neprekosljivo lirično ubesedovanje, njegova kot nož jasna politična stališča ter intimne samoizpovedi živijo v zavesti Slovencev danes kot mit, ali pa jih znamo prepoznavati v vsej njihovi veličini. Pri tem jim bodo pomagale ilustracije Tanje Komadine, Damijana Stepančiča in Igorja Šinkovca.

Kot smo že poročali, so izpod rok priznanih slovenskih avtorjev in ilustratorjev nastale tri predelave in stripovske interpretacije Cankarjevih del in življenja. Boštjan Gorenc - Pižama in Tanja Komadina sta pretresala zbirko črtic Moje življenje ter spisala in izrisala Moj lajf, Andrej Rozman - Roza in Damijan Stepančič sta premlevala satirično dramo Hlapci in ustvarila strip Hlapci : Ko angeli omagajo. Žiga X Gombač in Igor Šinkovec pa sta se ukvarjala s povestjo Hlapec Jernej in njegova pravica ter ustvarila stripovsko basen Hlapec Jernej in pasja pravica.

Projekt Cankar v stripu je zaživel lani, ob 140-letnici Cankarjevega rojstva, kot poklon velikemu slovenskemu pisatelju, dramatiku in pesniku Ivanu Cankarju ter poskus današnjemu bralcu približati njegovo vselej aktualno literaturo. Projekt je plod sodelovanja številnih strokovnjakov, avtorjev in ustanov ter obsega tudi likovne razstave stripov, javne razprave, predavanja in delavnice.

G. K.