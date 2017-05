Radio and Juliet jo ob 50-letnici pobratenja Maribora in Greenwicha mahneta na Otok

Predstava Edwarda Cluga v Londonu

25. maj 2017 ob 14:41

London - MMC RTV SLO/STA

"Z mešanico glasbe in značilnega minimalističnega giba Clug stopnjuje občutja obupa, odtujenosti in osamljenosti ter s tem ustvarja atmosfero nasilja in vse hitrejšega minevanja časa," so o predstavi Radio and Juliet zapisali v SNG-ju Maribor.

Balet Slovenskega narodnega gledališča Maribor bo namreč danes s to predstavo Edwarda Cluga nastopil v mestni hiši Woolwich v Londonu. Priložnost za to je praznovanje 50-letnice pobratenja Maribora in Greenwicha.

Največ gostovanj v zgodovini slovenskega baleta

Clug, sicer umetniški direktor mariborskega Baleta, je večno ljubezensko zgodbo Romea in Julije drzno soočil z epskimi razsežnostmi glasbe britanskega alternativnega rock benda Radiohead. Na ta način je nežno ljubezen postavil nasproti hladnemu mehaniziranemu sodobnemu svetu.

Balet Radio and Juliet, ki je bil premierno izveden aprila 2005 v Mariboru, se lahko pohvali z največjim številom gostovanj v zgodovini slovenskega baleta. Ob domačem občinstvu je med drugim očaral gledalce v Belgiji, Braziliji, Franciji, Južni Koreji, Kanadi, Kolumbiji, Rusiji in ZDA.

V predstavi nastopajo člani baletnega ansambla SNG-ja Maribor Tijuana Križman Hudernik, Matjaž Marin, Cristian Guerematchi, Sergiu Moga, Gaj Žmavc, Tiberiu Marta in Yuya Omaki. Predstavo pa si bo ogledal tudi mariborski župan Andrej Fištravec, ki se v Londonu mudi s svojo delegacijo.

P. G.