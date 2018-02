Realisti: "Svet je šel po gobe, mi pa v najbližji nakupovalni center"

Kabaret po besedilu Jureta Karasa v SNG-ju Nova Gorica

23. februar 2018 ob 10:03

Nova Gorica - MMC RTV SLO

Pred Realisti, predstavo oziroma kabaretom za pet igralcev, pijanca in občinstvo v času, ko so resničnostni šovi resničnejši od novic, je krstna uprizoritev.

Realisti so uro in pol trajajoča postavitev dela Jureta Karasa v režiji Tijane Zinajić, ki si za izhodišče jemlje dejstvo, da je "svet šel po gobe, mi pa v najbližji nakupovalni center". Režiserka je pri predstavi izhajala iz humorja, ki je tudi sicer zelo pomemben dejavnik v njenem ustvarjanju. Komedija in muzikal sta namreč dve strasti, ki ju Zinajićeva jemlje "zares".

Top lista nadrealista tri desetletja kasneje?

O njunem snovanju predstave je Karas povedal za gledališki list: "Ko sva se z režiserko predstave začela pogovarjati o projektu, je bil ta še zastavljen kot izbor adaptiranih skečev sarajevske skupine Top lista nadrealista. Zelo kmalu pa sva prišla do zaključka, da predstava, ki naj bi bila aktualna, težko črpa iz 30 let starega materiala – sploh takega, ki je bil tudi sam izdelan z idejo aktualnosti, ne pa "večnega teksta", ki bi preživel desetletja vnovičnega premlevanja, sekljanja in postavljanja na oder." Karas je dodal še, da so se s tem brez besedila in brez koncepta znašli pred čudovitim poljem ustvarjalne svobode.

Treniranje pohlevnosti in opravljanje služb, ki jih ni

Trideset let po Top listi nadrealista živimo v času, ko tretji svet mučita ekologija in ekonomija, nas pa, koliko zdrži baterija. Treniramo pohlevnost. Hodimo v službe, ki jih ni. Samo še smrt in krediti so za nedoločen čas. Kam naj se normalen človek zateče drugam kot v teater? Odgovorni pravijo, da je kostumov, vicev in pijače še za eno rundo. Dobrodošli med realisti – edinem resničnostnem šovu za normalne ljudi, beremo v napovednem besedilu.

V predstavi igrajo Peter Harl, Jure Kopušar, Matija Rupel, Urška Taufer in Žiga Udir, korepetitorja sta Anže Vrabec in Joži Šalej. Za lekturo je poskrbel Srečko Fišer, scenografinja je Neža Zinajić, kostumograf Matic Hrovat, oblikovalec svetlobe pa je Samo Oblokar.

Začetek scenaristične poti na RTV Slovenija

Dramaturg Jure Karas je diplomiran filozof in literarni komparativist, samozaposlen v kulturi kot scenarist in pisec glasbenih besedil. Za seboj ima več kot petnajst let ustvarjanja na področjih gledališča, radia in televizije kot scenarist, režiser, avtor glasbe in oblikovalec zvočnih ter vizualnih vsebin. Občasno nastopa tudi kot televizijski in radijski voditelj ter glasbenik, znan je tudi kot polovica dvojca Slon in sadež.

Po osmih letih spet v Novi Gorici

Tijana Zinajić je študirala gledališko režijo na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo v Ljubljani, z Realisti se režiserka, ki si je mnogo izkušenj nabrala tudi kot igralka, po osmih letih vrača na oder SNG-ja Nova Gorica. Njen zadnji tamkajšnji režijski projekt je bila večkrat nagrajena otroška predstava Antonton.

Premiera Realistov bo drevi ob 20. uri na malem odru SNG-ja Nova Gorica ob 20. uri, druga premiera pa dan kasneje prav tako ob 20. uri na malem odru. Ponovitve sledijo 28. februarja, 1., 11. in 23. marca na velikem odru SNG-ja Nova Gorica.

P. G., foto: Peter Uhan/SNG Nova Gorica