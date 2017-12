Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Ljubezenska zgodba Williama Shakespeara je v koreografiji Preljocaja še bolj čustvena, pretresljiva in predvsem romantična. Foto: Jean-Claude Carbonne Balet Romeo in Julija je bil prvi veliki projekt Angelina Preljocaja za lyonsko opero. Premierno so ga uprizorili leta 1990, njegova skupina Balet Preljocaj pa ga je na odru ohranila vse do danes. Foto: Jean-Claude Carbonne Dodaj v

Romeo in Julija v čustveni koreografiji Angelina Preljocaja

V Cankarjev dom se vrača Balet Preljocaj

28. december 2017 ob 11:13

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Gallusova dvorana Cankarjevega doma bo v teh dneh prizorišče baletne predelave Shakespearove tragedije o Romeu in Juliji. V koreografiji Angelina Preljocaja bo eno največjih ljubezenskih zgodb vseh časov odplesal njegov svetovno znani baletni ansambel Balet Preljocaj, prvič nocoj, v ponovitvah pa še v petek, soboto in v nedeljo.

Preljocaj je, oprt na literarno klasiko, ustvaril surovo, neposredno in iskreno ljubezensko zgodbo. Prevzela ga je esenca zgodbe o nezmožnosti uresničitve ljubezni v času velikih družbenih sprememb. Ljubezen Romea in Julije je tudi simbol upora in pobega iz grobega in tekmovalnega sveta.

V Preljocajevi koreografiji je pripoved o Romeu in Juliji še bolj čustvena, pretresljiva in predvsem romantična. V njegovi interpretaciji imamo tako opravka s klani, ki se borijo za ozemlje, kljub temu pa je ohranil jedro tragedije - ljubezenski zaplet, krvava obračunavanja in tudi tragičnost usode.

Znova oživljena predstava

Prazizvedbo Preljocajeve interpretacije klasike so premierno uprizorili leta 1990 v izvedbi baletnega ansambla Lyonske operne in baletne hiše. Pet let pozneje so balet prenesli v Preljocajevo skupino Ballet Preljocaj of Aix-en-Provence. Izreden uspeh baleta je botroval odločitvi, da ga je ista skupina v popolnoma drugi, pomlajeni zasedbi, obnovila ob 25-letnici praizvedbe. Po letu 1995 Romeo in Julija tako ponovno živi in gostuje po številnih mednarodnih odrih.

Balet Preljocaj in njegovih 24 stalnih plesalcev od oktobra 2006 sicer domuje v Črnem paviljonu v Aix-en-Provenceu. Balet Preljocaj je v Cankarjevem domu nastopil že jeseni 2014 s predstavo Noči, za katero je navdih črpal iz zakladnice zgodb Tisoč in ene noči.

M. K.