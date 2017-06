Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Carmina Burana govori o deklici, ki se spreminja v žensko, osebo, ki sama in svobodno odloča o sebi. 'To je nekaj, kar je zelo preprosto, a zelo aktualno, saj se vedno dogaja, ob predstavi razmišlja režiser Carlus Padrissa. Foto: EPA Uprizoritev, ki je navdušila že več kot 100.000 gledalcev po svetu, poleg globoko čustvene Orffove glasbe vsebuje pretresljive scene, posebne učinke in pomladne dišave. Foto: EPA Scensko kantato bo skupina na Kongresnem trgu izvedla ob spremljavi Orkestra Slovenske filharmonije, Zbora Slovenske filharmonije, Zbora glasbene šole Vinka Vodopivca Ajdovščina in Komornega zbora Ave. Dirigiral bo Josep Vicent, solisti bodo Amparo Navarro (sopran), Luca Espinosa (igralka), Jordi Domenech (kontratenor) in Antoni Marsol (bariton). Foto: EPA Sorodne novice Ljubljana Festival z Malkovichem, Sanktpeterburško filharmonijo in Mariinskim gledališčem Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

"To je Carmina Burana, zdravilo, da se počutimo bolje"

Spektakel katalonske skupine La Fura dels Baus odpira Festival Ljubljana

27. junij 2017 ob 16:07

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Na Kongresnem trgu bo drevi zadonela Orffova kantata Carmina Burana, s katero bo katalonska skupina La Fura dels Baus z nagovarjanjem različnih čutov obiskovalce popeljala v srednji vek. Uprizoritev, v kateri čute gledalcev nagovarjajo s posebnimi učinki, pretresljivimi scenami, pomladnimi dišavami in projekcijami naravnih elementov, odpira 65. Ljubljana festival.

Uprizoritev, ki jo je režiral Carlus Padrissa, si je do zdaj ogledalo več kot 100.000 gledalcev. Na spektakelski predstavi v Ljubljani se bodo katalonski skupini pridružili člani Orkestra Slovenske filharmonije, Zbora Slovenske filharmonije, Zbora glasbene šole Vinka Vodopivca Ajdovščina in Komornega zbora Ave ter solisti. Dirigiral bo Josep Vicent.

Predstava o spreminajnju posameznikov

Po besedah Padrisse, enega od šestih umetniških vodij gledališkega ansambla La Fura dels Bauls, je Carmina Burana, v kateri je nemški skladatelj uglasbil posvetna besedila iz 11. in 12. stoletja, ki večinoma v srednjeveški latinščini pripovedujejo o sreči, blaginji, minljivosti življenja, pomladi, užitkih in nevarnostih pitja, iger na srečo, požrešnosti in poželenja, predstava o transformaciji oziroma spreminjanju posameznikov. "To je Carmina Burana. Svežina, spektakel, zdravilo za to, da se ljudje počutimo bolje, zdravilo proti dolgčasu," še pravi režiser.

Skupina, ki v svojih spektakelskih dogodkih prepleta impresiovni scenografijo, glasbo, svetlobne učinke, video, film, akrobatiko in ples, je predstavo spomladi izvedla v domači Barceloni in v Madridu. Kantanto sestavlja 24 stavkov, v katerih nastopajo orkester, zbor in trije solisti. "Vse, kar sem napisal doslej in kar ste, žal, natisnili, lahko daste v star papir! S Carmino Burano se začenjajo moja dela," je Carl Orff vzneseno pisal založniku po navdušujoči predstavitvi skladbe 8. junija 1937.

Eksplozivna in močna Orffova glasba temelji na bazičnih ritmih, povezanih z bitjem srca, kar je v vsakem od nas, zato je Carmina Burana, čeprav na latinska besedila, po režiserjevem mnenju razumljiva tako širokemu občinstvu: "Temelji na rezkih, ozkih zvokih, ki jih v šolah še danes uporabljajo kot Orffov instrumentarij." Kot pravi, govori predstava tudi o tem, da se nobena zamujena priložnost ne vrne.

Skupina La Fura dels Baus iz Barcelone je v Sloveniji gostovala leta 1990 s predstavo Tier Mon. Takrat je bila "v obdobju mladosti", zdaj so "v obdobju 50. let" in v skladu s spremembami, ki jih prinese življenje, tudi ustvarjajo gledališče danes, pravi Padrissa.

V Ljubljano prihaja tudi John Malkovich

Letošnji festival prinaša kar nekaj zvenečih imen, med drugim bosta v Ljubljano prišla mezzosopranistka Elina Garanča ter ameriški igralec, režiser in producent John Malkovich, ki se bo kot poseben gost na koncertu pridružil ansamblu Solisti Aquilani. Napoveduejjo koncert Sanktpeterburške filharmonije, ki bo pod taktirko šefa dirigenta in umetniškega vodje Jurija Temirkanova izvedel skladbe velikih ruskih mojstrov, orkester Mariinskega gledališča pa bo pod vodstvom slovitega Valerija Gergijeva sklenil letošnji festival.

Od slovenskih izvajalcev bo festival med drugim gostil Tomaža Domicelja in tradicionalni koncert Vlada Kreslina z gosti. Še pred uradnim začetkom festivala pa je festivalsko dogajanje vpeljala uprizoritev muzikala Vesna.

M. K.