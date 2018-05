Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Nazadnje je režiral predstavo Dobri človek Bažulek, ki so jo premierno odigrali v zagrebškem gledališču Knap konec lanskega leta. Foto: Kazalište Knap

Umrl hrvaški gledališki režiser Georgij Paro

Ključna osebnost hrvaškega kulturnega življenja

4. maj 2018 ob 14:58

Zagreb - MMC RTV SLO, STA

V 85. letu starosti je umrl eden najbolj priljubljenih hrvaških gledaliških režiserjev in profesorjev na zagrebški akademiji za dramsko umetnost Georgij Paro, so danes sporočili hrvaški mediji. Ustvaril si je tudi mednarodno kariero ter sodeloval pri uprizoritvah v Sloveniji. Režiral je tudi dokumentarne filme.

Med svojo dolgoletno režisersko kariero je Paro postavil več kot 150 gledaliških predstav na Hrvaškem, a tudi v drugih državah, predvsem v ZDA in Sloveniji, lahko preberemo v spletni izdaji hrvaške enciklopedije. Posebej znan je bil po inovativni režiji dramskih tekstov, ki jih je ustvaril znani hrvaški pisatelj Miroslav Krleža.

Uprizoril je tudi druge klasične in sodobne avtorje hrvaške in svetovne literature, med drugim tudi opere. Nazadnje je režiral predstavo Dobri človek Bažulek, ki so jo premierno odigrali v zagrebškem gledališču Knap konec lanskega leta.

"Kot režiser, pedagog in nosilec vrste institucionalnih položajev je oblikoval fiziognomijo hrvaškega gledališča druge polovice 20. stoletja," še navaja enciklopedija.

Bil je dolgoletni ravnatelj hrvaškega narodnega gledališča (HNK) v Zagrebu ter nekaterih drugih hrvaških gledališč. Umetniško je vodil dubrovniške poletne igre ter festival srbske dramske produkcije Sterijino pozorje.

Paro se je rodil v Čačku v Srbiji leta 1934, a se je izobraževal na Hrvaškem in leta 1961 diplomiral iz anglistike in filozofije na zagrebški filozofski fakulteti. Nekaj let zatem je na zagrebški akademiji za dramske umetnosti pridobil še diplomo režiserja. Od leta 1986 je generacije študentov poučeval režije na zagrebški akademiji, pred tem se je pedagoškemu delu posvečal na ameriških univerzah.

Režiral je tudi številne dokumentarne filme ter televizijske in radijske drame. Leta 2007 je prejel hrvaško nagrado Vladimirja Nazorja za življenjsko delo.

Otišao je Georgij Paro, velikan hrvatskoga kazališta, nestor režije, ali i moj najdraži profesor, veliki čovjek i podrška, najveći od svih velikih s kojima sam imala sreću raditi u hrvatskom kazalištu. Dogovorena kava krajem mjeseca ostaje nepopijena. Zbogom dragi Žorž.

A. J.