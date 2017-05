V Celju se je začel 18. festival umetniških akcij – Vstop prost

Festival bo potekal do sobote

23. maj 2017 ob 21:08

Celje - MMC RTV SLO/STA

S performansom Levinje v izvedbi Tandema Ivan se je v Celju začel 18. festival umetniških akcij v javnem prostoru Vstop prost. Pestro je bilo med 12. in 15 uro, ko so dijaki z umetnikom Francem Purgom na križišču Prešernove in Stanetove ulice izvedli performanse.

V ospredju 18. festivala Vstop prost, ki ga prireja Društvo likovnih umetnikov Celje z gostujočimi avtorji, bodo želje, strasti in pričakovanja. Temo bodo sodelujoči prepletli s prevpraševanjem položaja umetnic in umetnikov ter umetnosti znotraj umetnostnega sistema in družbe na sploh.

"Vsebina posameznih projektov se dotika občutenja, dojemanja in interpretacije treh pojmov, ki močno zaznamujejo človekovo bivanje, zato avtorji želijo tako (avto)poetično in simbolno kot družbeno-kritično in diskurzivno komunicirati z raznimi socialnimi strukturami in akterji. Ne nazadnje želijo navezati pristen stik s prebivalci mesta ter odprto pristopiti k dilemam sodobnega časa," so zapisali v sporočilu za javnost.

Letošnji festival po navedbah organizatorjev zanimivo noto dodaja s sodelovanjem mladih ustvarjalcev celjske umetniške gimnazije v obliki delavnic in izvajanja performansov.

Ulični performans

Že prvi dan festivala si je bilo tako mogoče na križišču Prešernove in Stanetove ulice ogledati performanse dijakov, nastale v sodelovanju s Francem Purgom, v četrtek pa bodo predstavili performanse, pri katerih je sodelovala performerka Andreja Džakušič. V Špitalski kapeli bo umetnica Lela B. Njatin v petek izvedla tudi site-specific delegirani performans z dijaki, naslovljen Vse razen smrti.

Zvrstili se bodo številni dogodki

V četrtek bo med drugim rezidenčni umetnik AIR Celeia Jusuf Hadžifejzović izvedel performans Prodajalna praznine, v Likovnem salonu pa bo antropologinja in avtorica več knjig Svetlana Slapšak predavala na temo Demokracija in želja.

Petkovo dogajanje bo med 15. in 20.30 potekalo v Špitalski kapeli, kjer se bo zvrstilo pet performansov. Poleg že omenjenega prispevka Lela B. Njatin in dijakov bodo na sporedu še performansi Na strašno sončni strani Alp Estele Žutić, Volčja pesem v izvedbi Gillesa Duvivierja in Ihni Mazhook Duvivier, Membrane Borisa Oblišarja ter Okenski roman v izvedbi OR poiesis oziroma Petre Kapš. Serijo bo sklenil zvočni performans Sauvage: Raz-jezenje.

Nato se bo petkovo dogajanje preselilo v Likovni salon, kjer bodo prikazali filme o prvih poletih človeka na nebesno telo Boruta Hollanda in pripovedovali zgodbe, vrhunec pa bo na Trgu celjskih knezov z zvočnim performansom Huuuuummm piramide 3 Simona Macuha.

V soboto bodo performansi na sporedu še dopoldan. Festival pa bo ob 11. uri sklenila interaktivna akcija Zakaj pa ne avtorice Milojke Drobne.

G. K.