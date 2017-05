V MGL-ju bodo prihodnjo sezono iskali resnico in njene odtenke

Od klasikov do gledališke kriminalke

31. maj 2017 ob 14:09

Ljubljana - MMC RTV SLO

V Mestnem gledališču ljubljanskem za prihajajočo sezono napovedujejo enajst predstav; med njimi dva muzikala, že ustaljeno koprodukcijo z SNG Dramo in Cankarjevim domom, ter novo gledališko nadaljevanko.

Celotno sezono so, kot je povedala direktorica in umetniška vodja gledališča Barbara Hieng Samobor, strnili pod vprašanje kaj je resnica, kar je tudi vprašanje, ki ga zastavi Zlodej iz Cankarjevem Pohujšanju v dolini Šentflorjanski, prihajajoči koprodukciji, treh osrednjih ljubljanskih kultruno-gledaliških hiš, ki jo bo režiral Eduard Miler, premierno pa bo na ogled januarja 2018 v Gallusovi dvorani Cankrajevega doma. Kot pravi režiser bo ta "farsični prikaz mentalitete neke skupine ljudi" prazprav eksperiment v, za gledališke predstave, zelo komplicirani Gallusovi dovrani. Prvi korak pri snovanju te predstave pa je bilo sestavljane zasedbe, ki je zelo majhna, vendar dovolj mogočna, da bo zavzela celoten oder. Imena zaenkrat še ostajajo prikrita.

Usklajevanje glave in srca

Vse zgodbe, ki bodo v prihajajoči sezoni na ogled v MGL-ju, se vrtijo okoli človeške individualnosti in raziskovanja lastnega značaja. Po besedah Barbare Hieng Samobor je prav raziskovanje človeškega značaja posledica trenutnega stanja sveta, ki ga ne bo mogoče urediti "dokler ne najdemo skladja s svojimi značaji kot kombinacije najmanj glave in srca, če ne še česa drugega". Prav zato se tudi vsa izbrana besedila navezujejo na sodobnost, četudi gre za klasična dela kot sta Sen kresne noči in Dantonova smrt.

'Stari grehi' prejšnje sezone

Prva premiera na Velikem odru pa bo bolj glasbene narave; gre za broadwayski muzikal Rent Jonathana Larsona v režiji češkega režiserja Stanislava Moše, ki se v MGL z režijo muzikala vrača že petič. Muzikal je prestavitev znamenite Puccinijeve La Boheme v newyorško četrt 80. let prejšnjega stoletja, govori pa o preživetju mladih, ki ostajajo zvesti svojim idealom. Po besedah glasbenega vodje Mihe Petriča gre za rock muzikal s primesmi od jazza in popa do soula.

Sledila bo premiera Shakespearjeve komedije Sen kresne noči, v režiji Jerneja Lorencija, ki je pridal podnaslov Smrtni svet je čisto nor. Predstava bi sicer morala biti na ogled že to sezono, pa so premiero zaradi bolezni v ansamblu odpovedali, zato da so ohranili prvotno zasedbo. Za predstavo o tem, kako deluje človekova podzavest, bo režiser, kot napoveduje Barbara Hieng Samobor, črpal iz izvirnega besedila, veliko pa tudi iz "zaledja emocij in izkušenj" šestih igralcev na odru.

Orlando Virginije Woolf kot muzikal

Na velikem odru bo na ogled še črna komedija Pijani ruskega dramatika Ivana Viripajeva, ki jo je umetniška vodja gledališča označila za najboljše in najbolj kompleksno delo tehga ruskega avtroja s predznakom filzofska komedija, ki se potaplja v resnico prežeto z alkoholnimi hlapi. Režiral jo bo Juš Zidar. Ponovno se v MGL vrača tudi režiser Aleksandar Popovski, ki bo tokrat na Velikem odru režiral Dantonovo smrt Georga Büchnerja, ki bo na oder prinesla konfrontacijo divjih in za današnji čas zelo aplikabilnih stališ iz burnih časov francoske revolucije. Sezono bo na Velikem odru zaključil izvirni domači muzikal Orlando, ki ga po motivih istoimenskega romana Virginie Woolf piše skladatelj Drago Ivanuša

Nadaljevanje z gledališko kriminalko

Na Mali sceni pa bo mogoče videti večkrat nagrajeno igro o krizah znotraj korporacij Vrh ledene gore španskega avtorja Antonia Tabaresa, ki jo režirala debitantka Mojca Madon: ustvarjalce bodo zanimali mehanizmi, ki v velikih podjetjih privedejo do izolacije, samote in tudi končnega samomora. Prvič v Sloveniji pa bosta uprizorjeni tudi drama Rainerja Wernerja Fassbinderja Kri na mačjem vratu v režiji Ivane Djilas in črna komedija izraelskega avtorja Hanoha Levina Življenje kot delo v režiji Andreja Jusa. Ivana Djilas je Fassbinderjevo delo opredelila za čudaški tekst s kopico likov, med katerimi se pojavi ženska, za katero se zdi, da razume več kot ostali; pri tem jo bo zanimala kakofonija današnjega časa, razlika med tem, kaj govorimo in kaj razumemo, v predstavi pa napoveduje tudi nastop Murata. Četrta premiera na malem odru bo absurdna komedija Strašni starši Jeana Cocteauja o odnosih v družini v režiji Alena Jelena.

Po uspešno uvedeni gledališki kriminalki v iztekajoči se sezoni, so se v MGL-ju odločili, da bodo z žanrom nadaljevali, vendar ne z drugo sezono že videne nadaljevanke, temveč z novo kriminalko v štirih delih Praznina spomina, ki jo trenutno piše Barbara Zemljič, režirala pa jo bo Nina Šorak.

Lejla Švabič