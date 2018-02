Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 1 glasov Ocenite to novico! 67-letni Miki Manojlović je kot kralj Lear prvi igralec iz Beograda, ki je po vojni na Hrvaškem dobil naslovno vlogo v zagrebškem HNK-ju. Foto: HNK Zagreb Poljski režiser Janusz Kica (1957) vseskozi sodeluje z gledališči v Sloveniji, Avstriji in Nemčiji. Foto: MMC RTV SLO/ Miloš Ojdanić Dodaj v

Veliki Miki Manojlović prvikrat v vlogi ostarelega kralja Leara

Drevišnja premiera Kralja Leara v HNK-ju Zagreb

23. februar 2018 ob 13:38

Zagreb - MMC RTV SLO, STA

Kralja Leara so prvič uprizorili leta 1606 v Angliji - v več kot 400 letih pa je postal ena najpogosteje izvajanih Shakespearovih iger - tokrat pa bo tega ostarelega britanskega kralja prvič upodobil beograjski igralec Miki Manojlović.

Predstavo v režiji Janusza Kice bo dramski ansambel Hrvaškega narodnega gledališča (HNK) v Zagrebu premierno odigral drevi. 67-letni Miki Manojlović pa bo tudi prvi igralec iz Beograda, ki je po vojni na Hrvaškem dobil naslovno vlogo v zagrebškem HNK-ju, poročajo srbski mediji.

Eno osrednjih igralskih imen nekdanje Jugoslavije

Manojlović je nedvomno eden najbolj prepoznavnih igralcev z območja nekdanje Jugoslavije. Skozi leta je ustvaril bogato, tudi mednarodno prepoznavno gledališko in filmsko kariero ter je, kot je nedavno povedal za zagrebški časnik Jutarnji list, igral v številnih Shakespearovih predstavah, a kralj Lear ni bil še nikoli.

Kateri izmed treh hčera prepustiti kraljestvo

Kralj Lear Williama Shakespeara je analiza starosti, starševstva, odnosa do svojcev, zakonskih in zunajzakonskih zvez, ljubezenskega zanosa, vztrajnosti in skromnosti. Nastopajoči liki so postavljeni na nasprotna si bregova; tisti, ki so nori oziroma so znoreli ter niso častihlepni in lakomni, ter tisti, ki so častihlepni in oblastiželjni, pa ne nori, so zapisali na spletni strani hrvaške nacionalne gledališke hiše.

Zgodba kralja Leara korenini v srednjeveški historiji o ostarelem kralju - 'lear' po keltsko namreč pomeni mraz -, ki se odloči svoje kraljestvo predati tisti od svojih treh hčera, ki ji ga bo nabolje uspelo prepričati s svojo izjavo o ljubezni in predanosti.

Zvočna podoba, delo Tamare Obrovac

V predstavi nastopa vrsta znanih zagrebških igralcev, kot so Goran Grgić, Bojan Navojec, Krešimir Mikić in Jadranka Đokić. Prevod in dramaturgija sta delo Lade Kaštelan, scenografija Numena in Ivane Jonke, kostumografija pa Eve Dessecker. Zvočno podobo predstave pa podpisuje znana hrvaška etnoglasbenica Tamara Obrovac.

P. G., foto: HNK Zagreb