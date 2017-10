Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Festival Zlata paličica organizirajo Lutkovno gledališče Ljubljana (LGL), Slogi in Cankarjev dom (CD). Predstave bodo na ogled v LGL in CD, v spremljevalnem programu pa je Mojca Jan Zoran izpostavila šolo v kulturi za pedagoške delavce - projekt kulturno-umetnostne vzgoje, ki so ga v zavodu Bunker razvili po modelu šole v naravi. Foto: Matej Povše Dodaj v

Zlata paličica "pričara" malo morje gledaliških predstav za otroke

V Ljubljani začetek 17. festivala Zlata paličica

1. oktober 2017 ob 19:00

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

V Ljubljani se je začel 17. festival uprizoritvenih umetnosti za otroke in mlade Zlata paličica. Strokovna komisija je na spored uvrstila 20 predstav, ki so bile premierno uprizorjene v zadnjih dveh letih.

Ob zaključku festivala bodo podelili nagradi za najboljšo otroško in mladinsko predstavo po izboru otroške in mladinske žirije.

Po besedah predsednice komisije Nike Arhar so članice strokovne komisije - ob njej sta bili v komisiji še Martina Peštaj in Milena Mileva Blažič - predstave izbrale izmed 63 prijavljenih. Izbrane predstave so namenjene različnim starostnim skupinam. So tudi žanrsko, tematsko in estetsko zelo raznolike, najbolj pa jo, kot je povedala na novinarski konferenci pred festivalom, veseli, da izbor kaže zelo raznolik spekter gledaliških jezikov.

Največ izbranih predstav je nastalo v produkciji ljubljanskega in mariborskega lutkovnega gledališča, sledijo druga institucionalna gledališča - Slovensko ljudsko gledališče Celje, Drama SNG Maribor, SNG Drama Ljubljana, Anton Podbevšek Teater Novo mesto, Gledališče Koper in SNG Nova Gorica. Le pet predstav je nastalo v zunajinstitucionalni produkciji oziroma koprodukciji več manjših nevladnih organizacij.

Od Romea in Julije do - Kakca

Po besedah Martine Peštaj gre za zelo širok nabor vsebin, ki pokrivajo interesna področja določenih ciljnih skupin. Predstave za najmlajše se veliko ukvarjajo s telesom, pa tudi izločanjem, sprejemanjem drugačnosti in doživljanjem zelo osebnih čustev, kot so žalost, hrepenenje in veselje.

Pri predstavah za starejše pa je izpostavila, da so nekatere klasike, kot so Pekarna Mišmaš, Ostržek ali Živalske novice, narejene na svež, drugačen način, ki jih bo pritegnil, ali pa tudi z zelo dobrim poznavanjem humorja te ciljne skupine.

Med predstavami za najmlajše so v program festivala med drugim uvrščene Kakec - Kakčeve dogodivščine v režiji Ivice Buljana, Medved in mali v režiji Ivane Djilas ter mali modri in mali rumeni v režiji Mihe Goloba. Malo starejšim so med drugim namenjene predstave Kaj pa če... režiserja Marka Bulca - Mareta, Pekarna Mišmaš v režiji Jureta Novaka, Ostržek v režiji Silvana Omerzuja in Živalske novice v režiji Ajde Valcl.

Desetletnikom je namenjena predstava Želim si... v režiji Juša A. Zidarja, enajstletnikom med drugim predstava Romeo in Julija, ki jo je režirala Maruša Kink, mladim od dvanajstega leta starosti pa predstavi Neli ni več režiserja Jaše Kocelija ter Hamlet pa pol, ki jo je režiral Jaka Andrej Vojevec.

Ob letošnjem festivalu bodo zagnali tudi istoimensko platformo s priporočljivimi vsebinami. Po besedah Mojce Jan Zoran, direktorice Slovenskega gledališkega inštituta (Slogi), ki je nosilec platforme, gre za informacijsko središče, ki ponuja informacije o priporočenih vsebinah, poleg predstav pa so vanjo vključeni tudi pedagoški programi.

Zaenkrat bo na platformi najti predstave letošnjega festivala Zlata paličica, v nadaljevanju bodo uvrstili še žive predstave z minulih festivalov, spremljali pa bodo tudi aktualno produkcijo.

