Zmagovalka Borštnikovega srečanja je "dragocena gledališka izkušnja" Nemoč

Nagrada za najboljšo režijo Žigi Divjaku za Človeka, ki je gledal svet

29. oktober 2017 ob 20:01

Maribor - MMC RTV SLO, STA

"Veliko razkošnega dekorja in malo vsebine," prejšnjo gledališko sezono razočarano opisuje žirija Borštnikovega srečanja. V tej je po njenem mnenju izstopala Nemoč v režiji Primoža Ekarta in izvedbi zavoda Imaginarni in Mini teatra Ljubljana, ki jo opisuje kot "vznemirljivo gledališko dejanje z izčiščenim družbenim stališčem". Predstavi je tako prisodila veliko nagrado za najboljšo uprizoritev.

Prav jasno stališče do lastnega položaja in samorefleksija v slovenski družbi in umetnosti je tisto, kar je žirija v sestavi Uroš Trefalt (predsednik), Milan Mađarev, Maja Šorli, Simona Semenič in Miko Jaakkola pri izbrani tekmovalni enajsterici pretekle sezone najbolj pogrešala. "Vprašanje, ki smo si ga soglasno zastavljali ob večini predstav, je bilo – zakaj. Zakaj uvrstiti kaj takega na repertoar, zakaj delati predstavo o stvareh, ki imajo ohlapno vez s svetom, v katerem živimo," so zapisali v obrazložitvi, ki jo je na slovesnosti prebral Trefalt. Posledično ne nagovarjajo gledalcev in prostorov, v katerih živimo, in ne vzpostavljajo odnosa do sveta, še ugotavljajo, ob tem pa pritrjujejo ugotovitvi selektorice Petre Vidali, da je je za nami slabša sezona.

"Opazili smo, da dramsko besedilo trenutno ni aktualno, od enajstih predstav so samo štiri narejene po dramski predlogi, od katerih je pravzaprav samo ena boleče aktualna za naš čas in prostor. Prav tako opažamo, da ustvarjalci predstav dajejo jezik v drugi plan, veliko predstav je jezikovno slabo pripravljenih, v avtorskih predstavah pa opažamo, da sta tako jezik kot tudi gledališko besedilo izrazito neenakovredna elementa v primerjavi z drugimi elementi gledališča, kot so igra, vizualna podoba, zvočna podoba," še menijo.

Prireditev lahko v neposrednem prenosu spremljate na Drugem programu TV Slovenija. Dogodek povezujeta Ana Urbanc in Jurij Drevenšek. pod režijo se podpisuje Klemen Dvornik.



V izbranih predstavah so pozornost žirantov pritegnili posamični elementi predstav, največkrat so se zgodile igralske kreacije, vendar igralčev znoj žal ni dovolj za dobro gledališče, dodajajo. Več odgovornega, komunikativnega in za svet občutljivega gledališča so, zanimivo, videli v spremljevalnem programu. Na tem mestu se je torej treba vprašati, kje se zalomilo in kako naprej, opozarjajo. "Predvsem so to vprašanja, o katerih mora razmisliti Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije, ki že več let kaže tendenco nagrajevanja obrtnih spretnosti, ne pa umetniških kvalitet. To so temeljna vprašanja za umetniška vodstva gledališč, ki se zaradi novih in novih vreč cementa bojijo tveganja in se izrazito zatekajo v navidezno polje varnosti, s čimer pehajo slovensko gledališko produkcijo v povprečje. In seveda, navsezadnje, so to vprašanja tudi za ustvarjalce in ustvarjalke," še razmišlja žirija.



Nemoči tudi nagrada za scenografijo in mladega igralca

Na koncu so torej veliko nagrado za najboljšo uprizoritev z večino glasov prisodili predstavi Nemoč. "Izbor besedil, dramaturgija predstave, scenski prostor, kostum, igra in funkcionalna uporaba glasbe se v predstavi Nemoč režiserja Primoža Ekarta sestavijo v dragoceno gledališko izkušnjo," so zapisali o nagrajeni predstavi, ki ji uspe ustvariti redko sintezo vseh elementov uprizoritve, ob tem pa se ne izogiba ranljivosti. Predstava Nemoč je nagrajena tudi za scenografijo, ki je delo Damirja Leventića, nagrade za mladega igralca pa se je razveselil Nik Škrlec.

Kompleksen pogled na ranljivost ljudi v sodobnem svetu

Za najboljšo režijo soglasno nagrajujejo Žiga Divjaka za uprizoritev Človek, ki je gledal svet v izvedbi Slovenskega mladinskega gledališča. "Ko se zdi, da se snovalno gledališče pogosto zaplete v izpraznjenost svoje forme in odtuji od občinstva, ga Žiga Divjak v tekmovalnem programu festivala napolni z vsebino. Ta gledališki format je v tesnem sodelovanju s celotno umetniško ekipo osmislil ne samo vsakega posameznika in posameznico na odru, ampak tudi pri občinstvu ustvaril kompleksen pogled na ranljivost ljudi in narave v sodobnem svetu," preberemo v utemeljitvi.

Za igro so nagrajeni še Ana Urbanc za svoji vlogi v uprizoritvah Tisti občutek padanja in Ljudožerci Drame SNG-ja Maribor ter Maruša Majer in Gregor Zorc za svoji vlogi v uprizoritvi Stenica v izvedbi Prešernovega gledališča Kranj in Mestnega gledališča Ptuj. Nagrada gre tudi igralskemu kolektivu v uprizoritvi Človek, ki je gledal svet v izvedbi Slovenskega mladinskega gledališča. Posebno nagrado je žirija namenila umetniškemu kolektivu uprizoritve Ljudožerci v izvedbi Drame SNG-ja Maribor. "Strniševi Ljudožerci so bili od svojega nastanka v Sloveniji uprizorjeni samo štirikrat. Zato je uprizoritev besedila v današnjem času dokaz, da smo priča izjemnemu umetniškemu delu, ki z metaforo kaže na podiranja še zadnjih ostankov moralnih, socialnih, političnih in družbenih vrednot," beremo v utemeljitvi.

Najboljšo kostumografijo prejšnje sezone je zasnoval Alan Hranitelj za uprizoritev Leonce in Lena v izvedbi Mestnega gledališča ljubljanskega, nagrado za avtorsko glasbo pa je dobil Damir Avdić za Antigono v izvedbi SNG-ja Drama Ljubljana. Andrej Rozman - Roza dobi nagrado za prevod dela kultne londonske skupine The Tiger Lillies za uprizoritev Peter Kušter v izvedbi SNG Nova Gorica.

Gledališki kritiki izbrali drugače

Ob koncu Borštnikovega srečanja najboljšo uprizoritev pretekle sezone izbira Društvo gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije. To se je odločilo za predstavo Zločin in kazen v režiji Mirjane Medojević in produkciji Akademije za gledališče, radio, film in televizijo ter Lutkovnega gledališča Ljubljana.

Kot veleva tradicija, je bila že pred podelitvijo znana dobitnica Borštnikovega prstana. Tega si bo letos nadela Saša Pavček. Sicer pa se je na festivalu letos zvrstilo nekaj več kot 60 dogodkov, poleg gledaliških predstav še produkcije študentov ljubljanskega AGRFT-ja, filmski večeri, strokovna srečanja, pogovori, razstave in bralne uprizoritve. Skleniti velja z besedami, ki jih je za Televizijo Slovenija pred podelitvijo povedala Saša Pavček, ki pravi, da je nagrade vesela in zanjo hvaležna. Obenem pa se počuti slovesno, ker je to praznik igralca, igralke, gledališča in umetnosti na splošno. "V gledališču so pomembni vsi ljudje, ki sodelujejo, posebej pa so pomembni skupna energija na odru in naše skupno delo, naše skupne sanje. In včasih se zgodi, da je to tudi naša skupna sreča."

M. K.