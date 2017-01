Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Prvi Guggenheimov muzej v New Yorku je bil ustanovljen leta 1937 in se je sprva imenoval The Museum of Non-Objective Painting. Nastal je zato, da bi dobila svoj prostor avantgardna umetnost prvih modernih umetnikov, kakršna sta bila Vasilij Kandinski in Piet Mondrian. V današnji stavbi je muzej zaživel leta 1959, ko je bilo končano poslopje, pod načrte katerega se je podpisal Frank Lloyd Wright. Foto: EPA Peggy Guggenheim (1898-1979) se je v Benetke preselila leta 1949 in tam ostala do smrti, medtem pa je ves čas skrbela, da je bila njena znamenita zbirka na ogled javnosti. Foto: YouTube Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

80 let Fundacije Guggenheim, sinonima za sodobno umetnost

V newyorškem Guggenheimovem muzeju februarja razstava ob 80-letnici fundacije

5. januar 2017 ob 21:05

New York - MMC RTV SLO

V newyorškem Guggenheimovem muzeju v februarju vrata odpira razstava Vizionarji: Snovanje modernega Guggenheima. Postavitev, s katero bodo obeležili 80-letnico Fundacije Solomon R. Guggenheim, bo na enem mestu več kot 170 del moderne umetnosti iz stalnih zbirk Guggenheimovih muzejev v New Yorku in Benetkah.

Razstava bo dokumentirala ne le avantgardne inovacije od poznega 19. do sredine 20. stoletja, ampak tudi delovanje šestih mecenov, ki so pripomogli k prepoznavnosti nekaterih najpomembnejših umetnikov njihovega časa.

Vizionar, ki je videl lepoto v abstrakciji

Na prvem mestu je ustanovitelj muzeja Solomon R. Guggenheim (1861-1949), ki se je ob podpori in svetovanju v Nemčiji rojene umetnice Hille Rebay (1890-1967) odmaknil od tega, kar je tedaj tradicionalno zanimalo zbiratelje in dal prednost nepredmetni oziroma abstraktni umetnosti, ki jo je začel ruski slikar Vasilij Kandinski. Guggenheimova zbirka, ki se je formirala v času ekonomske krize in druge svetovne vojne v 30. in 40. letih minulega stoletja, je bila tedaj edinstvena. Bila je tudi temelj leta 1937 ustanovljene fundacije.

Stalno zbirko je sprva sooblikovalo devet zasebnih zbirk. To so bile ob že omenjeni zbirki Solomona R. Guggenheima še zbirka del nemškega ekspresionizma in zgodnjega abstraktnega ekspresionizma Karla Nierendorfa, zbirka slik in kipov Katherine S. Dreier in zbirka Peggy Guggenheim, ki se je osredotočala na abstrakcijo in nadrealizem.

Sooblikovale so jo še zbirka del impresionizma, postimpresionizma in zgodnje moderne Justina K. in Hilde Thannhauser, del zbirke Hille von Rebay, zbirka del ameriških minimalistov in konceptualne umetnosti 60. in 70. let minulega stoletja Giuseppeja Panze di Biuma, zbirka fundacije Roberta Mapplethorpa ter zbirka filma, videov, fotografije in novih medijev fundacije Bohen. Pozneje se je zbirka še povečevala.

Na razstavi bodo predstavljena dela priznanih umetnikov, kot so bili Alexander Calder, Paul Cezanne, Marc Chagall, Kandinski, Paul Klee, Piet Mondrian, Pablo Picasso, Jackson Pollock in Vincent van Gogh. Ob njih bodo na ogled tudi dela nekaterih širši javnosti danes manj poznanih umetnikov.

A. J.