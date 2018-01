90 milijonov vredno Basquiatovo platno bo lastnik sprva razstavil v Brooklynu, turnejo bo sklenilo na Japonskem

Slika Brez naslova iz leta 1982

15. januar 2018 ob 14:57

New York - MMC RTV SLO, STA

"To mojstrovino želim deliti s čim več ljudmi, začel bom z Basquiatovim rojstnim Brooklynom," je na enem izmed družbenih omrežij zapisal japonski milijarder Jusaku Maezava, ki je sliko Jean-Michela Basquiata Brez naslova kupil lani maja na dražbi za 110,5 milijona dolarjev.

Tako bo slika tega ameriškega umetnika haitijsko-portoriških korenin konec meseca razstavljena v Muzeju Brooklyn. Slike širša javnost doslej pravzaprav ni imela priložnosti videti, tokrat bo prvič razstavljena v muzeju, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Navdušen sem, da lahko Basquiatovo mojstrovino pošljem nazaj domov v Brooklyn," pa je med drugim Maezava zapisal v sporočilu za javnost. Znesek, ki ga je milijarder odštel za sliko, je sicer po navedbah dražbene hiše Sotheby's rekorden tako za delo Basquiata kot tudi za delo katerega koli ameriškega umetnika.

Basquiat, sijoči otrok umetnosti

Jean-Michel Basquiat se je rodil leta 1960 v Brooklynu očetu Haitijcu in materi Portoričanki. Komaj sedemnajstleten je zapustil dom in živel na ulicah spodnjega Manhattna. Na zidove in pročelja v newyorškem Sohu je risal grafite, na katere se je podpisoval s psevdonimom Samo.

Z razstavo 50 mladih newyorških umetnikov v P.S.1, centru za sodobno umetnost v newyorškem Queensu, je prišel tudi prvi preboj. Razstavo je videla tudi galeristka Annine Nosei, ki je v svoji galeriji v Sohu hotela pripraviti prvo samostojno razstavo Basquiatovih slik. Vse slike so bile prodane že na odprtju. Ko je še pesnik, pisatelj in umetnostni kritik Rene Ricard v Artforumu leta 1984 napisal prelomni tekst o Basquiatu Radiant Child, ga je to izstrelilo med zvezde umetnostne scene.

Vizualni umetnik s statusom rockzvezde

Postajal je milijonar in življenje se mu je radikalno spremenilo. Pri 21 letih je postal tudi najmlajši umetnik, ki je razstavljal leta 1982 na Documenti VII v Kasslu v Nemčiji. Predstavil se je še v Zürichu, Rimu, Rotterdamu, Tokiu. The New York Times Magazine mu je namenil zgodbo in ga natisnil na naslovnici.

Basquiatu, ki je v nekaj letih iz brezimnega uličnega umetnika postal planetarna popzvezda in se od brezdomca zavihtel med bogataše, so droge postale dnevna rutina, prav tako boemsko življenje in dekadentno trošenje denarja.

Še en član razvpitega kluba 27

Med njegove pomembne projekte spada tudi tisti, ki sta ga ustvarila z Andyjem Warholom, v katerem sta intervenirala v slike drug drugega, a so bile kritike slabe. Ko je Warhol umrl, je Basquiata njegova smrt močno prizadela in z njim je šlo samo še navzdol. Umrl je zaradi prevelikega odmerka heroina, star komaj 27 let. V svojem kratkem življenju je naredil tisoč platen in enako število risb, ki danes dosegajo milijonske zneske.

Slika Brez naslova iz leta 1982 bo v Muzeju Brooklyn na ogled od 26. januarja do 11. marca. Nato bo "šla na svetovno turnejo" in na koncu stalno mesto našla v muzeju, ki ga Maezava gradi v svojem rojstnem mestu Chiba v bližini Tokia.

P. G.