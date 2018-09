Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.7 od 6 glasov Ocenite to novico! Razstavo del Ane Popescu lahko v Ravnikar Gallery Space ujamete do 28. septembra. Foto: Ravnikar Gallery Space Na površini novejših del Ane Popescu sobivajo preproste oblike in močne barve, ki so zamenjale prej velikokrat uporabljeni črni tuš. Foto: Ravnikar Gallery Space Dodaj v

Ana Popescu: Utopični pogled na koncept doma

Izpraznjeni domovi – od 4. do 28. septembra

4. september 2018 ob 10:28

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Ana Popescu je umetnica mlajše generacije, ki se je rodila v Romuniji, odraščala v Franciji, trenutno pa živi in ustvarja v Avstriji. V enem svojih novejših ciklov slika izmišljene domove, kot jih je poimenovala, najintimnejši človekov prostor, v katerem je čutiti nostalgičen odmev arhitekturne estetike njene rodne dežele, atmosfero otroške radosti in pa pridih poletja. Njene podobe danes na ogled postavljajo v Ravnikar Gallery Space v Ljubljani.

Razstava Izmišljeni domovi, ki jo bodo odprli danes ob 19.00, postavlja na ogled dela iz serije Domovi in novejša dela. V tej se umetnica vrača k raziskovanju prostorov, ki se mu prepušča že nekaj let. Vse se je začelo z risanjem lastnega domovanja kot najintimnejšega prostora. Njeni interierji se v izhodišču navezujejo na dediščino Bauhausove estetike, ki ostaja nostalgičen spomin na umetničino rodno Romunijo, na katero je po prvi svetovni vojni vplival nemški arhitekturni stil, in na modernistične domove, prepoznane po velikih geometrijskih oblikah.

Ključna elementi teh izmišljenih domov so preproste oblike in močne barve, ki pomenijo avtoričin premik od prej velikokrat uporabljenega tuša k drznejši paleti. Svoje spoštovanje, a hkratno sramežljivost do barv je premagala tako, da je vzela v roke najbolj drzno barvo, ki jo je našla, in se prepustila nadaljnjemu procesu.

Izpraznjeni domovi nostalgičnega zrenja

Zdaj slika fiktivne domove igrivih in živahnih elementov. Ana Popescu pravi, da želi ustvarjati podobe, ki namigujejo na nekaj realističnega, ne da bi bile same realistične. Pogledi v prostore brez človeške figure, popačene perspektive in izstopajoče barve nam tako pomagajo ustvariti distanco do lastne realnosti, so ob razstavi zapisali v galeriji.

Novejša dela z izbranimi izseki nudijo poglede na le nekaj sestavljenih elementov, ki komunicirajo s svetlobo. Serija ilustracij se vsestransko poigrava z globino in površino, igriv vzorčast dizajn pa sooča s nadrealistično pokrajino, ki sicer preprost prizor spremeni v kompleksnejšega. Fascinantne podobe s čudovito barvno paleto nas zapeljujejo s predstavitvijo utopičnega pogleda na koncept doma, izpraznjenega vseh osebnih značilnosti človeka, ki v njem biva, so še zapisali v galeriji.

Leta 1988 rojena umetnica je iz risbe in grafike diplomirala na Univerzi uporabnih umetnosti na Dunaju, kjer je leta 2013 končala tudi magistrski študij. Sodelovala je na več samostojnih in skupinskih razstavah po svetu. Svoje delo objavlja v številih publikacijah.

M. K.