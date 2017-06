Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Listina s posestva v Melju pri Mariboru iz leta 1217 z najstarejšo omembo postojanke malteškega reda na Slovenskem. Foto: Narodna galerija Insignija malteškega reda iz 18. stoletja. Foto: Narodna galerija Furlansko-goriški plemič Jožef Rabatta, ki se je proti osmanskim zavojevalcem bojeval kot malteški vitez, svoje poslanstvo pa zaključil kot ljubljanski škof. Foto: Narodna galerija Kelih, posvečen slovenski asociaviji Suverenega malteškega viteškega reda. Foto: Narodna galerija Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Ave crux alba: 800 let Malteškega reda na Slovenskem

Skozi stoletja krepitev vezi med redom in lokalnimi okolji

1. junij 2017 ob 09:46

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Malteški viteški red, red sv. Janeza ali ivanovci ali hospitalerji, je krščanski vojaški red, nastal v Jeruzalemu, od koder se je selil na Rodos, nato na Malto in se v 19. stoletju ustalil v Rimu.

V Narodni galeriji bodo ob 19.00 odprli razstavo, ki bo obeležila visok jubilej najstarejše omembe posesti reda sv. Janeza iz Jeruzalema na naših tleh. Na njej bo na ogled več kot 200 eksponatov iz zasebnih zbirk, ki bodo zgodovino reda od 13. stoletja do danes opremili z umetniškimi in zgodovinskimi redkostmi, ki še niso bile javno razstavljene.

Četrti najstarejši cerkveni red na Zahodu in najstarejši križarski red ter edini še obstoječi suvereni viteški red se je razvil iz bratovščine, ki je romarjem in bolnim ter pomoči potrebnim najprej nudila bolniško oskrbo, nato pa še vojaško zaščito.

Nesmrtna človekoljubna bratovščina

Mogočna vojaška sila se je preoblikovala v učinkovito humanitarno organizacijo, ki z več kot 13.000 člani, 20.000 zdravstvenimi delavci in 80.000 prostovoljci skozi mrežo bolnišnic, klinik, reševalnih misij in diplomatsko prisotnostjo v več kot sto državah izvršuje svoje poslanstvo, ki ga je zapisal ustanovitelj, brat Gerard: "Naša bratovščina bo nesmrtna, saj je ukoreninjena v revščini tega sveta, obenem pa bodo po Božji volji vedno živeli ljudje, ki si bodo prizadevali za lajšanje trpljenja in lažje prenašanje človeške bede."

Najstarejša omemba postojanke reda na Slovenskem sega v leto 1217 s posestva v Melju pri Mariboru. V naslednjih stoletjih pa so redovniki vzpostavili in razvili posesti, imenovane komende, še v Polzeli in Komendi.

V naše kraje so malteški vitezi zanesli več kot le značilni beli osemkraki križ (crux alba). Pod njim so skozi stoletja nastajale in se krepile vezi med redom - lastnikom in upraviteljem posestev - ter lokalnimi okolji. Številni vitezi so sodelovali tudi v obrambi dežel proti Turkom in bili dejavni v cerkveni hierarhiji. Tak primer je furlansko-goriški plemič Jožef Rabatta, ki se je kot malteški vitez bojeval proti Osmanskemu cesarstvu, nato pa stopil v duhovniški stan in svoje poslanstvo zaključil kot ljubljanski škof.

Zakladi evropske zgodovinske dediščine

Razstava Ave crux alba: 800 let Malteškega reda na Slovenskem bo prikazala precej unikatnih izdelkov, ki s svojo umetniško vrednostjo in uporabljenimi materiali sodijo v sam vrh evropske zgodovinske dediščine. Najstarejši eksponat je iz 13. stoletja, po provenienci iz trdnjave Margat iz Svete dežele, znani po pomembni bitki med vitezi sv. Janeza in muslimanskimi silami.

Kot so zapisali v galeriji, bo do 3. septembra mogoče videti številne redovne insignije, ki so se iz enostavnih postsrednjeveških obeležij razvile v edinstvena draguljarska dela. Pomemben del razstave zasedajo redovne uniforme. Med rdeče-zlate uniforme z odlikovanji in meči sodijo tudi umetelno izdelana obuvala z viteškimi ostrogami, plašči in pokrivala.

Ker ima malteški viteški red tudi lastne klerike, so razstavljena tudi cerkvena in liturgična oblačila, v tem delu razstave pa je na ogled še kelih, ki kot liturgična posoda sodi med najpomembnejše predmete krščanskega življenja.

Slovensko noto razstavi dajejo osebe, ki so kot člani reda na Slovenskem skozi stoletja veliko prispevali k splošnemu družbenemu razvoju skozi poslanstvo reda. Njegova sodobna dejavnost pa je predstavljena skozi gradivo o humanitarnem delovanju v Sloveniji in tujini. Med razstavljenimi eksponati je tudi bronasti znak Civilne zaščite v zahvalo za pomoč pri poplavah leta 2014.

A. K.