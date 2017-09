Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.8 od 5 glasov Ocenite to novico! Projekt se ponaša tudi z eksperimentalnim pristopom do uporabe različnih materialov, tehnik in delovnih postopkov. Končne fotografije so bile natisnjene na rešilne jopiče in delčke gumijastih čolnov, ki jih je fotograf našel na odročnih plažah na otoku. Foto: Galerija Fotografija / Matjaž Tančič Vzporednice z mitološkimi junaki lahko potegnemo z dolgo potjo čez nepredvidljivo morje v iskanju boljše prihodnosti, za katero so morali ljudje imeti dovolj poguma in moči. Foto: www.matjaztancic.com Sorodne novice Matjaž Tančič med fotografsko elito Matjaž Tančič, najboljši 3D-fotograf na svetu Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Begunci v (vizualnem) dialogu z mitološkimi junaki

Nov projekt fotografa Matjaža Tančiča

18. september 2017 ob 14:35

Ljubljana - MMC RTV SLO

Ugledni slovenski fotograf Matjaž Tančič je svojo novo razstavo z begunsko tematiko postavil na temeljih zanimivega uvida: migranti in begunci so potovali po nekaterih istih morskih poteh in se izpostavljali podobnim nevarnostim kot protagonisti grške mitologije.

V galeriji Fotografija bodo nocoj ob 20.00 odprli razstavo Matjaža Tančiča z naslovom Hḗrōs. Gre za fotografski projekt, ki je nastal kot odziv na nedavno begunsko krizo. Razstava bo na ogled do 14. oktobra.

Navdih za svoj projekt je Tančič črpal iz tritedenskega bivanja na grškem otoku Samosu, ki za begunce predstavlja glavno vstopno točko v Evropo. Vzporednice je našel v grški mitologiji, saj so tako migranti kot mitološki junaki potovali po istih poteh.

Skozi fotografije migrantov, beguncev in humanitarnih delavcev so zbrane njihove osebne zgodbe, to so zgodbe o posameznikih z lastno preteklostjo, načrti, upi in strahovi, ki bi drugače ostali le številke. Tančiču je uspelo, da s projektom, ki priča o trenutnih humanitarnih in političnih težavah, odpre večplasten prostor umetniškega in zgodovinskega razmisleka in tako uide poenostavljeni logiki poročanja množičnih medijev, so zapisali v galeriji Fotografija.

Eksperimentalni pristop do materialov in tehnik

Uporabljeni so bili različni materiali in tehnike. Končne fotografije so bile natisnjene na rešilne jopiče in delčke gumijastih čolnov, ki so jih uporabili begunci na svoji poti, z namenom, da se jih prikaže kot junake.

Ne več zgolj številke

Med svojim bivanjem je Tančič poleg fotografiranja migrantov, beguncev in humanitarnih delavcev zbral tudi njihove zgodbe. Hḗrōs nas posredno opominja na pomembnost zavedanja o drugih. Serija fotografij tako ne izpostavi ubogih ljudi brez imen, temveč njihovo likovnost utelesi in ostvari, pokaže nam, da so storili že dovolj, da jih lahko štejemo za junake našega časa. Z drugimi besedami, projekt osvetli tiste – migrante, begunce in prostovoljce, ki bi drugače ostali le številke.

Nastale umetnine ponujajo, v slogu moderne arheologije, bodoče sledi našega časa. Heros posredno opominja na pomembnost zavedanja o drugih. Je nekakšen poklon vsem, ki so preživeli, in tistim, ki niso, so še zapisali v galeriji.

Matjaž Tančič se je rodil leta 1982 in ustvarja med Ljubljano in Pekingom. Je diplomant londonske šole London College of Fashion. Svojo kariero je začel kot fotoreporter Mladine. Do danes je sodeloval že na 60 skupinskih in imel približno pol toliko samostojnih razstav, njegove fotografije so bile objavljene v različnih svetovno priznanih revijah. Leta 2013 je prejel nagrado World Photography Organisation za najboljšo 3D-fotografijo.

A. J.