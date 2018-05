Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Linda McCartney je bila prva fotografinja, ki je svoje delo spravila na naslovnico glasbene revije Rolling Stone. Foto: AP Linda McCartney, rojena leta 1941 v New Yorku, je bila aktivistka za pravice živali in zaprisežena vegetarijanka. Foto: AP Sorodne novice Dela fotografinje Linde McCartney, kronistke rokenrola, kmalu na Dunaju Dodaj v

Zapuščina Linde McCartney gre na razstavo

Paul McCartney muzeju Victoria & Albert podaril fotografije pokojne žene

4. maj 2018 ob 09:26

London - MMC RTV SLO

Beatle in vdovec fotografinje Linde McCartney, nagrajevane in cenjene opazovalke, dokumentatorke in soudeleženke popkulture, je arhiv umetničnih del izročil v varstvo muzejskim strokovnjakom.

Član nekdanje skupine The Beatles Paul McCartney je londonskemu muzeju Victoria & Albert podaril 63 fotografij svoje pokojne žene Linde McCartney. V zbirki so portreti skupin The Beatles in The Rolling Stones ter Jimija Hendrixa, pa tudi posnetki družine McCartney. Nekateri njeni polaroidi bodo zdaj prvič na ogled javnosti.

Podobe, ki jih je v objektiv ujela Linda McCartney, bo muzej Victoria & Albert razstavil v novem centru za fotografijo. Razstavo bodo odprli 12. oktobra letos.

Martin Barnes, kustos za fotografijo v omenjenem muzeju, je poudaril, da je bila Linda McCartney nadarjena pričevalka popkulture. Raziskala je veliko ustvarjalnih pristopov k umetniški fotografiji, njen objektiv pa je ujel tudi nežne trenutke njenega družinskega življenja. "Naša največja zahvala gre siru Paulu McCartneyju in njegovi družini za to neverjetno bogato darilo," je dodal.

Lindo McCartney so leta 1967 izglasovali za ameriško fotografinjo leta, istega leta pa je spoznala Paula v nočnem klubu v Londonu. Leto pozneje je postala prva fotografinja, katere delo je bilo objavljeno na naslovnici glasbene revije Rolling Stone, in sicer portret Erica Claptona. Skupaj s Paulom, s katerim se je poročila leta 1969 in imela z njim tri otroke, se je leta 1974 tudi sama znašla na naslovnici revije. Umrla je leta 1998 za rakom na dojki.

Med drugimi zvezdniki, ki jih je fotografirala, so bili Todd Rundgren, Aretha Franklin, Grace Slick, Bob Dylan, Janis Joplin, Simon & Garfunkel, The Who, The Doors, The Animals, John Lennon in Neil Young. Njen portret Neila Younga, ki ga je posnela leta 1967, je bil uporabljen na naslovnici njegovega albuma Sugar Mountain: Live at Canterbury House 1968.

A. J.