Dragocenosti s 360 let stare slike, ki so dočakale današnji čas

Drugačen vpogled v nizozemsko zlato dobo

24. december 2017 ob 17:59

Amsterdam - MMC RTV SLO

V restavratorski delavnici Amsterdamskega muzeja se trenutno nahaja ena od mojstrovin njihove zbirke. Posvečajo se enemu od skupinskih portretov Bartholomeusa van der Helsta, mojstra nizozemske zlate dobe, ki bo prihodnje leto v središču večje razstave v Maastrichtu. Posebnost te bodo predmeti na sliki, ki so se ohranili vse do današnjih dni.

Skupinski portret je bila priljubljena in zelo iskana motivika nizozemske umetnosti 17. stoletja in portreta vešči nizozemski slikarji so od raznih cehov in straž pogosto dobivali takšna naročila. Bartholomeus van der Helst (okoli 1613 – 1670) je Skrbnike prostorov lokostrelske civilne straže naslikal leta 1653, njeno zgodbo, okoliščine, v katerih je nastala, in pa predmete na njej pa bo po poročanju portala Art Daily mogoče podrobneje spoznati v sklopu umetniškega sejma TEFAF v Maastrichtu. Gre za enega največjih tovrstnih sejmov umetnin in starin, ki bo prihodnje leto potekal med 10. in 18. marcem.

Obiskovalci ne bodo le spoznavali rezultatov restavratorskega dela, ampak imeli tudi izjemno priložnost, da nekatere ohranjene primere predmetov 16. oziroma 17. stoletja primerjajo s tistimi na sliki.

Van der Helst je na sliki ovekovečil vidnejše člane takratne družbe, ki jih poznamo po imenu. Na njej je župan Jan van de Poll (15971678), pivovar Albert Dircksz Pater (1602-1659) in slavni kartograf ter založnik Joan Willemsz Blaeu (1598-1673). Vsi ti možje so bili zadolženi za upravljanje s prostori Lokostrelske civilne straže, k čemur je spadalo tudi naročanje skupinskih portretov in skrb za zgodovinske artefakte.

Na platnu in v vitrini

Van der Helst je portretirance razporedil okoli mize, v ozadju pa vidimo njihove sinove z loki v rokah. Četverica se je upodobila z razno srebrnino, čašami, žlicami in drugimi podobnimi imenitnimi predmeti, s katerimi poudarja svojo plemenitost in dobro gospodarjenje. Če pustimo ob strani roko slikarja, ki velja za enega najbolj cenjenih portretistov nizozemske zlate dobe, je posebnost te slike tudi ta, da so se vse do danes ohranile tri od naslikanih starin. Med temi je čudovito okrašena veriga iz 16. stoletja, obreden pivski rog in žezlo. Danes so ti predmeti v lasti mesta Amsterdam, na ogled pa v Amsterdamskem muzeju. Tako ohranjenih primerkov ni veliko, saj so bili pozneje zaradi spremenjenega okusa pogosto predelani v izdelke novega časa. Zato je ohranitev artefaktov, ki so celo ovekovečeni na sliki, toliko večja redkost.

Doba skupinskih portretov

Van der Helstovo sliko bodo razstavili s petimi drugimi skupinskimi portreti, ki so jih prav tako nedolgo tega restavrirali. Skupaj pripovedujejo prav o velikem zanimanju za tovrstno portretno slikarstvo v Amsterdamu v času zlate dobe. Dve sliki sta delo Ferdinanda Bola (1616–1680), in sicer gre za predstojnike in predstojnice zavetišča za obolele za gobavostjo. Obe sliki sta bili restavrirani letos in sta trenutno na ogled na Bolu posvečeni razstavi v Amsterdamskem muzeju. Tu bosta še dve sliki Učni uri anatomije, eno podpisuje Aert Pietersz (1550 – 1612), drugo pa Adriaen Backer (1635 – 1684) in še eno Van der Helstovo delo.

M. K.