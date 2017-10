Foto: "Bunkljem" namenjena razstava o Harryju Potterju in zgodovini čarovnije

Ne skrbite torej, če nimate čarovniških sposobnosti

18. oktober 2017 ob 21:15

London - MMC RTV SLO, Reuters

V Londonu se 20-letnici izida prve knjige o nadebudnem čarovniku Harryju Potterju poklanjajo tudi z razstavo, ki vsem z zanimanjem za čarovnijo ponuja na ogled tudi redke zgodovinske predmete, ki jih najdemo v knjižnih uspešnicah J. K. Rowling.

Razstava je tako rekoč namenjena bunkljem (ang. muggles), se pravi ljudem, ki ne znajo čarati, kakor jih v knjigah o Harryju Potterju imenujejo čarovniki. Postavitev Harry Potter: Zgodovina čarovnije, ki je na ogled v londonski Britanski knjižnici, vključuje tudi pisateljičine prve skice čarovniške šole Bradavičarke, vključno z njenimi beležkami, kot tudi njen ročno napisan seznam učiteljev in predmetov.

Alkimistični pergamenti in prerokovalske kosti

Ob predmetih, povezanih s pisateljico in njeno serijo knjig, je na razstavi mogoče videti tudi zgodovinske predmete, tako ali drugače povezane s čarovniškimi podvigi, ki jih knjižnica hrani v svoji zbirki. Tako so med drugim na ogled alkimistični zvitki pergamenta iz 16. stoletja in kosti, ki so jih na Kitajskem v 12. stoletju uporabljali za prerokovanje.

Zgodovina, mitologija in folklora na ogled

"Naša razstava raziskuje zgodovino, mitologijo in folkloro, ki so v ozadju zgodb o Harryju Potterju," je za Reuters povedal glavni kustos razstave Julian Harrison. "Raziskujemo držaje metel, kotle, samoroge in zmaje. Razstavo smo organizirali okoli nekaterih predmetov, ki bi se jim posvečali učenci na šoli Bradavičarki, od napitkov in urokov do astronomije in vedeževanja," je še dodal kustos.

Sedem romanov, osem filmov

Kot so povedali založniki, so sedem romanov o Harryju Potterju do danes prevedli v 68 jezikov in prodali več kot 400 milijonov kopij po vsem svetu. Zadnja knjiga v seriji je izšla leta 2007. J. K. Rowling je idejo za knjige dobila leta 1990 med vožnjo z vlakom. Pisanje prve knjige z naslovom Harry Potter in kamen modrosti ji je vzelo pet let, še nadaljnji dve leti pa sta pretekli, da je knjiga po številnih zavrnitvah končno našla založbo. Štiri leta po izidu prve knjige se je začela še filmska franšiza. Posneli so osem filmskih uspešnic, ki so polnile kinodvorane po vsem svetu.

Tudi Harryjeva "mati" je prišla na obisk

Postavitev v Britanski knjižnici v Londonu je obiskala tudi sama J. K. Rowling, ki je po pisanju Reutersa dajala vtis, da uživa v spoju svojega izmišljenega sveta in knjižnične zbirke. "Srečanje s stvarnimi predmeti, ki so v taki ali drugačni obliki predstavljeni v mojih knjigah, je bilo čudovito," je dejala pisateljica po obisku razstave, ki jo bunklji lahko obiščemo med 20. oktobrom in 28. februarjem prihodnjega leta.

P. G., foto: Reuters/EPA