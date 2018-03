Foto: Dubajska zvezda na trgu umetnosti vzhaja

Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Uradno sicer ni znano, kakšen izkupiček si organizatorji obetajo od štiridnevne prireditve, je pa Art Dubai zastavljen kot sejem "za vsak žep": umetnine stanejo od nekaj sto pa do več sto tisoč dolarjev. Foto: Reuters Art Dubai letos denimo prvič razstavlja dela iz Kazahstana, Gane, Islandije in Etiopije. Foto: Reuters Dodaj v

Sejem umetnosti Art Dubai stopa že v 12. leto

23. marec 2018 ob 17:50

Dubaj - MMC RTV SLO, Reuters

V obdobju, ko sta dosedanji središči moderne arabske umetnosti v Damasku in Bagdadu implodirali zaradi katastrofalnih vojn, je nastalo praznino zapolnila sijoča, premožna mestna država Dubaj; Združeni arabski emirati so v zadnjih letih postali pomembno središče trgovine z umetnostjo.

Ta teden je Dubaj prizorišče tradicionalnega sejma umetnosti Art Dubai. Med množicami sodelujočih z vsega sveta so tudi številni umetniki z Bližnjega vzhoda, ki se v svojih delih ozirajo onkraj oaze miru in razkošja, ki jo predstavlja Dubaj.

V množici večinoma apolitičnih fotografij, kipov in inštalacij že na daleč izstopajo črno-bele slike prizorov vojne na območju Gaze; na rahlo zamegljenih pejsaž ni mogoče razločiti nobenih posameznih ljudi. Palestinec Aissa Deebi je, tako pravi, "prizore s poročil na televiziji prelil na slikarsko platno - ta tradicija sega vse do Goye in Picassa."

Tudi sirski umetnik Tammam Azzam s kaotično gmoto oblik in barv tematizira razdejane horizonte in množice beguncev iz svoje domovine. "Ne gre za komodifikacijo, to je preprosto življenje: vojne in selitve se dogajajo povsod," ugotavlja Ead Samawi, galerist, ki trdi, da gresta vojna in zaslužek z roko v roki tudi v svetu umetnosti. "Umetniki znajo boleče stvari od nekdaj predstaviti na način, ki nagovori ljudi." Njegova galerija je platna z vojno tematiko prodala zbirateljem od povsod, od ZDA do Libanona.

Direktorica sejma Myrna Ayad izrecno poudarja, da se prireditev, ki gosti umetnike iz 48 držav, noče posebej osredotočati na mizerijo določene regije. Obenem pa se zaveda, da si Dubaj pri svojem strmem vzponu v svetu umetnosti ne more zatiskati oči pred resničnostjo sveta okrog sebe. "Žalostna resnica je, da so Bagdad, Bejrut, Damask in celo Kairo utrpeli škodo zaradi političnih in gospodarskih težav; Združeni arabski emirati se zdaj lahko na podlagi odprtosti in večkulturnosti povzpnejo na vrh umetniške scene."

"Spopadi in težave niso edina resničnost umetnosti Bližnjega vzhoda; radi bi dali priložnost modernistom in vizionarjem z vsega sveta ... So pa umetniki seveda izjemni zgodovinarji in dokumentaristi," je še dodala Ayadova.

Uradno sicer ni znano, kakšen izkupiček si organizatorji obetajo od štiridnevne prireditve, je pa Art Dubai zastavljen kot sejem "za vsak žep": umetnine stanejo od nekaj sto pa do več sto tisoč dolarjev.

A. J.