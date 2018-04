"Fotografski oskar" za serijo črno-belih vtisov romanj in romarjev

Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Zmagovalna serija Alys Tomlinson je v celoto povezala portretno in krajinsko fotografijo. Foto: Sony World Photography Awards Žirante mednarodnega fotografskega natečaja Sony World Photography Awards je slovenski ljubiteljski fotograf Aleš Krivec prepričal s fotografijo Blejskega jezera, ovitega v gosto meglo, sicer pa je bila na natečaju pohvaljena tudi njegova fotografija nevihte nad Ajdno. Foto: Osebni arhiv Aleša Krivca Roselena Giovanna Ramistella je v kategoriji narave in divjih živali zmagala s serijo Deep Land, ki dokumentira ježo na muli po starih siciljanskih poteh. Foto: Sony World Photography Awards Dodaj v

22. april 2018 ob 20:01

London - MMC RTV SLO

Sonyjevo nagrado, ki velja za "oskarja fotografskega sveta", je letos osvojila britanka Alys Tomlinson, ki je posnela serijo intimnih, črno-belih fotografij v pomembnih romarskih središčih, kot so Lourdes v Franciji, Ballyvourney na Irskem in Grabarka na Poljskem.

Organizacija World Photography je na slavnostnem dogodku v Londonu razglasila zmagovalce prestižnega fotografskega natečaja Sony World Photography Awards 2018. Naziv fotograf leta je prejela britanska umetnica Alys Tomlinson, nagrade pa so podelili v skupno desetih profesionalnih kategorijah, so sporočili organizatorji.

Laskavi naziv fotograf leta in denarno nagrado 25.000 ameriških dolarjev je na Sonyjevem fotografskem tekmovanju prejela britanska umetnica Alys Tomlinson za serijo fotografij Ex-voto, ki je bila izbrana za najboljšo v kategoriji odkritje. Delo fotografinje je žirijo prepričalo s čudovito produkcijo, izjemno tehnično dovršenostjo ter tankočutnim prikazom romanja kot potovanja z namenom odkrivanja in žrtvovanja za večje dobro, so zapisali žirantje.



Predsednik žirije Mike Trow, ki je bil včasih urednik fotografije pri britanski izdaji revije Vogue, je komentiral še: "Alys Tomlinson je zaslužna skupna zmagovalka, saj je zgodbo povedala na tih, čudovit način, a obenem z duhovnostjo, ki priča o njenem stiku z ljudmi in kraji, ki opredeljujejo romanja".

Alys Tomlinson je bila za veliko nagrajenko izbrana med desetimi zmagovalci v posameznih kategorijah profesionalnega dela tekmovanja. V kategoriji arhitektura je slavil Gianmaria Gava (delo Zgradbe), v kategoriji sodobne težave Fredrik Lerneryd (Balet v slumu), v kategoriji kreativno Florian Ruiz (Bela kontaminacija), v kategoriji dogodki in novice Mohd Samsul Mohd Said (Življenje v begunskem taborišču), najboljšo pokrajino pa je posnel Luca Locatelli (Belo zlato).

V kategoriji narava in divje živali je zmagala Roselena Ramistella (Globoka pokrajina), z najboljšim portretom je prepričal Tom Oldham (Zadnji popevkar), z najboljšo športno fotografijo Balazs Gardi (Buzkaši), s tihožitjem pa Edgar Martins (Monologi o smrti, življenju in ostalih obdobjih).

Na četrtkovi slovesnosti v Londonu je bila prisotna tudi Candida Höfer, ki je prevzela prestižno nagrado za izjemen prispevek v fotografiji.

Vsi zmagovalci so bili na stroške organizatorja povabljeni v London na slovesno podelitev nagrad. Tam so med drugim prejeli Sonyjevo fotografsko opremo, njihova dela pa so objavljena v publikaciji zmagovalnih fotografij ter bodo razstavljena v umetniškem centru Somerset House v Londonu, so še sporočili organizatorji.

Lep uspeh za slovenskega fotografa

Že konec marca so bili znani zmagovalci natečaja med ljubiteljskimi fotografi. Za zmagovalca nacionalnega tekmovanja za Slovenijo je obveljal Aleš Krivec. Žirante je prepričal s fotografijo Blejskega jezera, ovitega v gosto meglo, sicer pa je bila na natečaju pohvaljena tudi njegova fotografija nevihte nad Ajdno.

