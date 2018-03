Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Na ogled je 257 vrhunsko izdelanih kosov, med njimi sklede, skodelice, krožniki, vaze, sladkornice in druge umetnine. Foto: Arhiv Galerije-Muzeja Lendava Krhko posodje in okrasne izdelke ročno poslikajo z barvitimi čarobnimi motivi, mojstre pa navdihuje predvsem narava. Foto: Arhiv Galerije-Muzeja Lendava Dodaj v

Herendski porcelan, ki je očaral kraljico Viktorijo

Je eden pomembnejših simbolov madžarske kulture

13. marec 2018 ob 21:23

Lendava - MMC RTV SLO, STA

V lendavski Galeriji - Muzeju so odprli razstavo zbirke herendskega porcelana z 257 vrhunsko izdelanimi kosi, med njimi so sklede, skodelice, krožniki, vaze, sladkornice in druge umetnine. Skoraj dvestoletna tradicija nastaja v manufakturi v madžarskem mestecu Herend.

Britanska kraljica Viktorija je porcelan odkrila na svetovni razstavi v Londonu leta 1851. Nad umetelno oblikovanim jedilnim servisom, poslikanim s stiliziranim cvetjem in metulji v svežih svetlih herendovskih barvah, je bila navdušena in ga zato naročila za svoj dvor.

Postal je eden najbolj priljubljenih vzorcev na svetu

Ta servis odtlej nosi ime Viktoria in je še danes eden najbolj priljubljenih vzorcev na svetu. Vključuje številne raznoliko in domiselno oblikovane kose posodja, pripadajoče dekorativne predmete in v posodobljeni maniri chinoiserie predstavlja domišljijski svet narave.

Rokodelsko izdelani herendski porcelan je eden pomembnejših simbolov madžarske kulture. Manufaktura v bližini Blatnega jezera je dobila nagrado madžarska dediščina in je del evropske kulturne dediščine. Na razstavi v Lendavi je na ogled delček glamurja iz bogate herendske dediščine, nekateri manjši predmeti pa so tudi na prodaj. Zbirka je vredna 300.000 evrov.

Porcelan je ročno poslikan in pozlačen

Izdelke manufakture lahko prepoznamo po kobaltno modrem stiliziranem nacionalnem grbu z dvema prekrižanima čopičema, ki predstavljata ročno poslikavo in pozlato.

Na odprtju so spregovorili lendavski župan Anton Balažek, generalni direktor podjetja Herendi Porcelanmanufakture Simon Attila in umetnostna zgodovinarka Judita Krivec Dragan, odprla pa jo je državna sekretarka na ministrstvu za kulturo Damjana Pečnik.

Variacije iz Herenda bodo v Galeriji - Muzeju Lendava na ogled do 10. maja.

N. Š.