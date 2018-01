Hvala za rože: Francozi nočejo Koonsovih tulipanov

Nekaterim se ne zdi dovolj "dostojanstven" umetnik

23. januar 2018 ob 08:43

Pariz - MMC RTV SLO, STA

Ameriški umetnik Jeff Koons je pred dobrim letom naznanil, da je za Pariz zasnoval monumentalno skulpturo v obliki šopka tulipanov; z desetmetrskim kipom se je hotel pokloniti žrtvam terorističnih napadov novembra 2015. Kritiki projekta so v zadnjih mesecih vse glasnejši in prosijo mestne oblasti, naj si premislijo.

Kip naj bi stal pred Muzejem moderne umetnosti. Dobrih deset metrov visok in osem metrov širok Šopek tulipanov (Bouquet of Tulips) je zavestna aluzija na roko, v kateri baklo drži Kip svobode. (Kip svobode je namreč Francija podarila ZDA v znak zavezništva med državama, pozneje pa je postal simbol ameriških idealov.)

"Upam, da bo umetnina ljudem spremenila življenje," je Koons lani ne ravno skromno pripomnil v New Yorku. "Upam, da bo Šopek tulipanov lahko izrazil duha prihodnosti, optimizma, radosti daritve, iskanje nečesa večjega onkraj sebe." Umetnik, ki je navdih poiskal pri upodobitvah cvetja Fragonarda, Picassa in drugih, je tulipane izbral zaradi njihove "vedrosti". Družine žrtev terorističnih napadov bi rad spodbudil, da nadaljujejo svoje življenje, pravi.

Relevanten v osemdesetih, danes le še parodija samega sebe?

Več kot 20 umetnikov, lastnikov galerij in uradnikov - med njimi sta, denimo, režiser Olivier Assayas in nekdanji francoski minister za kulturo Frederic Mitterrand - se je zdaj podpisalo pod javno pismo, v katerem so pariške mestne oblasti pozvali, naj pred Muzejem moderne umetnosti v Parizu Koonsove skulpture ne postavijo.

V pismu so nasprotniki postavitve kipa zapisali, da v 80. letih preteklega stoletja sicer briljanten in domiseln umetnik danes velja za simbol industrijske umetnosti, ki je spektakularna in spekulativna.

Sprašujejo se tudi, ali ne bi bilo primerneje, da bi se žrtvam terorističnega napada poklonili s spomenikom, ki bi ga izdelal francoski umetnik, in opomnili, da mesto, kjer bi kip stal, ni v bližini Bataclana ali pa četrti z restavracijami in lokali, kjer so teroristi ubili 130 ljudi.

Magnet za premožne zbiratelje

Jeff Koons, ki ga gotovo poznate vsaj po slavnih skulpturah v živali oblikovanih balonov, je eden največjih zaslužkarjev na umetniškem prizorišču in obenem ena izmed osebnosti, ki najbolj delijo mnenja javnosti. Navdih črpa iz najrazličnejših umetnostnih slogov, kot so nadrealizem, pop art in dadaizem, v njegovih delih pa sobivajo navidezno izključujoči se koncepti. Je tudi eden najbolje plačanih umetnikov na svetu (je pa lani napovedal, da za Šopek tulipanov ne bi sprejel honorarja.)

Pravzaprav imajo tudi Francozi o Američanu različna mnenja. Ko je umetnik leta 2008 razstavljal v Versaillesu, so številni francoski kritiki vili roke nad "vdorom poosebljenja kiča v sveti kraj". Čez šest let, ko je muzej Pompidou gostil veliko retrospektivo njegovih del, se je časnik Le Figaro kar v naslovu spraševal, ali gre za ustvarjalca ali vsiljivca.

A. J.