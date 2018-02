Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Razstava Ilustracija kot podoba preteklosti bo v Miheličevi galeriji na Ptuju s podobami preteklosti izzivala sedanjost. Foto: Miheličeva galerija Tudi velik slovenski slikar in grafik France Mihelič (1907-1998) se je v svojem obsežnem likovnem opusu posvečal ilustraciji, kjer je znal mojstrsko združiti občutenje pisateljeve ali pesnikove besede in svojo narisano podobo v novo, celostno umetniško stvaritev. Veliko takih umetnin je mogoče občudovati tudi na aktualni razstavi ilustracij v ptujski Miheličevi galeriji. Kustosinja Stanka Gačnik Dodaj v

Ilustracije podob iz zgodovine kot navdih in izziv sodobnemu času

Razstava slovenskih ilustratorjev na Ptuju

22. februar 2018 ob 18:06

Ptuj - MMC RTV SLO, STA

V Miheličevi galeriji na Ptuju bodo drevi odprli skupinsko razstavo sekcije ilustratorjev Zveze društev slovenskih likovnih umetnikov (ZDSLU), posvečeno zgodovinskim podobam preteklosti, a kot navdih sodobnemu času.

"Ilustracija ima v slovenskem prostoru dolgo in bogato tradicijo, po likovni in izpovedni dovršenosti pa jo moramo danes velikokrat upoštevati in vrednotiti kot samostojne umetniške stvaritve slikarjev in slikark, ki jim ilustriranje predstavlja ustvarjalni izziv, kako besedilo interpretirati v naslikani podobi. Ob tem nas vedno znova preseneti in navduši njihova vrhunska likovna izraznost, lucidna avtorska izpovednost in sublimno občutenje besedila," so pred odprtjem razstave poudarili v Pokrajinskem muzeju Ptuj - Ormož.

Da so prvo razstavo v Miheličevi galeriji v jubilejnem muzejskem letu posvetili slovenski ilustraciji, ni naključje. "Ne nazadnje tudi velik slovenski slikar in grafik France Mihelič (1907-1998), čigar obsežno likovno zapuščino na papirju hranimo v ptujskem muzeju in po katerem nosi galerija ime, se je v svojem obsežnem likovnem opusu posvečal tudi ilustraciji, kjer je znal mojstrsko združiti občutenje pisateljeve ali pesnikove besede in svojo narisano podobo v novo, celostno umetniško stvaritev. Veliko takih umetnin je mogoče občudovati tudi na aktualni razstavi ilustracij v ptujski Miheličevi galeriji," je pojasnila kustosinja Stanka Gačnik.

Sveže ilustracije nastale v zadnjih letih

Na razstavi sodeluje 27 avtorjev različnih generacij, predvsem z ilustracijami, ki so nastale v zadnjih letih. "Ilustratorji so za razstavo zbrali ilustracije, ki so nastale po mitoloških, pravljičnih ali zgodovinskih predlogah. Ilustracije so bile objavljene v knjigah, priročnikih, učbenikih, revijah in v muzejskem katalogu, nekaj ilustracij pa so ilustratorji izdelali samoiniciativno, posebej za našo razstavo," je pristavil Damir Globočnik iz Gorenjskega muzeja Kranj.

Razstava je bila prvič na ogled v Mestnem muzeju v Idriji, a v nekoliko drugačni sestavi. Osem ilustratorjev namreč sodeluje samo na razstavi v Pokrajinskem muzeju Ptuj - Ormož, devet se jih je odločilo predstaviti z drugimi ilustracijami.

Razstava bo na ogled do 1. aprila.

G. K.