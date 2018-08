Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! "Podoba neba je osvetljena od zadaj: iluzija globine je sploščena in na površini prebodena s črnimi madeži - izgorelim papirjem," pojasnjuje Derganc. Foto: Škuc/Jon Derganc Dodaj v

"Indiferentna tišina" fotografij Jona Derganca v Škucu

V Galeriji Škuc razstava oddvojenih fotografij Jona Derganca

7. avgust 2018 ob 10:44

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

V Galeriji Škuc nocoj vrata odpira razstava Vse trdno se stopi v zrak, na kateri bo Jon Derganc predstavil svoje ustvarjanje zadnjih sedmih let. Njegove fotografije skušajo "skozi svoj proces nastajanja gledalcu preprečiti, da bi se poistovetil z njimi".

"Fotografije skušajo ostati oddvojene, postati avtonomne. To se dogaja v primeru Pokrajin (Kolkata, Varanasi, Goa), skozi nezdružljivost med pričakovanjem - ko gledalec dela prvič zagleda z razdalje in prebere njihov naslov - in tem, kar je videti, torej nezdružljivost med prvim, bežnim pogledom in tem, kar se pokaže po nadaljnjem, natančnejšem ogledovanju," je v besedilo ob razstavi zapisal fotograf, slikar in grafik.

Oddvojenost fotografij se po njegovih navedbah, kot je zapisano na spletni strani Galerije Škuc, prepoznava tudi skozi kadriranje subjekta/objekta fotografije in načina njene prezentacije.

"Primer sta kota spalnice, gledana vsako jutro in vsak večer v obdobju skoraj dveh let. Ko sta enkrat preoblikovana v fotografski podobi, ohranjata svojo povezanost z realnim svetom skozi organske sledi, madeže in od prahu počrnele pajčevine - uravnoveša pa ju izvedba podobe v tehniki digitalnega tiska -, medtem ko se njuna geometrijska, arhitekturna forma izboči vase. Primer je tudi podoba neba; osvetljena od zadaj, iluzija globine je sploščena in na površini prebodena s črnimi madeži - izgorelim papirjem," je pojasnil Derganc.

Naslov razstave nakaže zanimanje za materialne transformacije objekta fotografije skozi analogne in digitalne prenose v fotografski produkciji in postprodukciji. V navezavi na citat Karla Marxa, ki je danes pogosto priklican kot metafora za posledice digitalizacije, naslov hkrati vzpostavi vez z zgodovino fotografije in procesom modernizacije, v kontekstu katerega se je formirala kot nova tehnologija reprezentacije.

Dela, predstavljena na razstavi, fotografsko prakso formulirajo kot proces vztrajnega ukinjanja možnih vstopnih točk za gledalca, v katerem fotografija vznikne v indiferentni tišini radikalne nepripadnosti. Elementi fotografskega sistema so obravnavani kot material umetniške prakse, po katerih pa Derganc ne posega zaradi fotografiji lastnih (indeksalnih, reprezentacijskih itn.) zmožnosti, ampak predvsem njihovih omejitev.

Jon Derganc (1986) je leta 2011 zaključil študij slikarstva na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani, tri leta kasneje pa še magisterij iz grafike na univerzi Rabindra Bharati v Kalkuti v Indiji. Svoja dela je predstavil na razstavah v domačem in mednarodnem prostoru. Leta 2012 je na mednarodnem tekmovanju Startpoint: Prize for Emerging Artists prejel častno priznanje.

Razstava, ki jo je kurirala Tjaša Pogačar, bo na ogled do 2. septembra. V četrtek ob 18.00 galerija organizira voden ogled razstave, 29. 8. ob 18.00 pa bo pogovor z umetnikom vodil Domen Ograjenšek.

A. J.