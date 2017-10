Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.5 od 2 glasov Ocenite to novico! Umetnica se je pri raziskovanju razmerja med kulturno produkcijo in strukturami moči torkat osredotočila na dela treh arhitektov - Vjenceslava Richterja, Arneta Jacobsena in Mieha van der Roheja. Foto: jasminacibic.org Instalacija je sestavljena iz treh filmov nove trilogije NADA. Foto: jasminacibic.org Sorodne novice "Arhitektura se mora od strokovnega teoretiziranja premakniti k resničnim problemom našega časa" Dodaj v

Jasmina Cibic o vlogi arhitekture v nacionalnih predstavitvah

Na samostojni razstavi Duh naših potreb

2. oktober 2017 ob 10:37

Düsseldorf - MMC RTV SLO, STA

Z instalacijo iz svoje najnovejše trilogije NADA se Jasmina Cibic v Krefeldu predstavlja na svoji prvi samostojni institucionalni postavitvi v Nemčiji. Razstavlja v Hiši Ester, muzeju, ki ga je zasnoval slavni Ludwig Mies van der Rohe, ukvarja pa se z razmerjem med kulturno produkcijo in strukturami moči.

Instalacija, ki jo je umetnica naslovila Duh naših potreb, je sestavljena iz treh filmov iz projekta NADA. V svoji trilogiji raziskuje tri zvezdniške arhitekte evropskega modernizma in vlogo, ki jo je njihovo delo odigralo v nacionalnih predstavitvah.

Prvi film oziroma prvo dejanje se nanaša na hrvaškega arhitekta Vjenceslava Richterja in jugoslovanski paviljon, ki ga je zasnoval leta 1958 za svetovno razstavo v Bruslju. Drugo dejanje se nahaja v Mestni hiši Arneta Jacobsena v danskem mestu Aarhus (1937-1942).

Mies van der Rohe v kontekstu političnih razprav

Tretje dejanje je posnela in situ, posebej za razstavo v Hiši Ester. Arhitekt, ki se mu posveča, je seveda znameniti Mies van der Rohe oziroma njegovo delo v Krefeldu iz dvajsetih let 20. stoletja v kontekstu političnih razprav o primerni zastopanosti Nemčije na svetovnih sejmih sredi 20. stoletja.

O vstopu ideologije v umetnost

Jasmina Cibic, ki se je rodila leta 1979 v Ljubljani, živi in dela v Londonu. Leta 2013 je Slovenijo zastopala na Beneškem bienalu. Svoje delo je predstavila na številnih samostojnih razstavah, med drugim v Calgaryju, Zagrebu, Beogradu, Aarhusu, Budimpešti in Ljubljani, ter na več skupinskih postavitvah, denimo v New Yorku, Londonu, Bonnu, Luksemburgu ter na Kitajskem. V svojih performansih, instalacijah in filmih obravnava ideologije in njihovo uresničevanje v umetnosti in arhitekturi.

S svojo arhitekturno trilogijo se bo v Krefeldu predstavljala do 14. januarja prihodnje leto, postavitev, ki jo je kurirala Katia Baudin, pa bo pospremila tudi publikacija.

M. K.